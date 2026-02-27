Joaquín Anduro 27 FEB 2026 - 19:50h.

Sucic y Barrenetxea entran en la lista para el Mallorca-Real Sociedad

Sucic cuenta cómo fue el incidente con Sergio Francisco: "Otros jugadores lo habían hecho antes, pero solo me castigó a mí"

Las buenas noticias han llegado para Pellegrino Matarazzo en la previa del Mallorca-Real Sociedad de este sábado con los regresos tras lesión de dos piezas clave. Luka Sucic y Ander Barrenetxea han entrado en la convocatoria para el duelo de Son Moix y podrían tener minutos en el choque de este sábado en LALIGA EA Sports mirando también al derbi frente al Athletic en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey del próximo miércoles.

Los dos jugadores han entrado en una lista en la que también está Aihen Muñoz a pesar de la lesión sufrida esta semana por el lateral aunque este tiene menos opciones de llegar a jugar en Palma. Con los tres jugadores en la convocatoria, el técnico neoyorquino contará con tres bajas en la convocatoria, las del sancionado Brais Méndez y los dos lesionados Álvaro Odriozola y Take Kubo.

Luka Sucic y Ander Barrenetxea van recuperando sensaciones tras haber estado fuera de los planes del neoyorquino en el último tramo y apuntan a ir ganando sensaciones de cara al derbi de Anoeta. Sobre ello ha hablado Pellegrino Matarazzo en sala de prensa actualizando el estado de Odriozola y la situación de los tres jugadores de vuelta.

"Odriozola tiene un gran carácter y, a pesar de esta lesión grave, vuelve, sigue luchando y empujando adelante. Ya está mirando está mirando al momento de empezar la rehabilitación. Está bien. Luka Sucic y Barrenetxea están entrenando bien y fuertes, con buena energía. Son opciones para el partido de mañana y también para el miércoles. Aihen Muñoz, por desgracia, tuvo una pequeña lesión y es duda si estará disponible o no para el partido de mañana. Esperamos que el miércoles esté de vuelta, pero tenemos que verlo día a día", respondió Matarazzo.

Convocatoria de Pellegrino Matarazzo para el Mallorca-Real Sociedad

Porteros: Álex Remiro, Unai Marrero, Theo Folgado.

Defensas: Jon Mikel Aramburu, Aritz Elustondo, Igor Zubeldia, Jon Martín, Duje Caleta-Car, Luken Beitia, Sergio Gómez, Aihen Muñoz.

Centrocampistas: Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes, Yangel Herrera, Pablo Marín, Carlos Soler, Arsen Zakharyan, Luka Sucic.

Delanteros: Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea, Gonçalo Guedes, Wesley Gassova, Orri Óskarsson, Jon Karrikaburu.