Alineaciones confirmadas de Mallorca y Real Sociedad en la jornada 26 de LALIGA EA Sports

Joaquín Anduro 28 FEB 2026 - 17:24h.

Siviero dirigirá al Mallorca con Demichelis en la grada

El Mallorca y la Real Sociedad se citan este sábado en la jornada 26 de LALIGA EA Sports en un duelo marcado por la destitución de Jagoba Arrasate y la llegada de Martín Demichelis en el equipo local, aunque será Gustavo Siviero el que dirija el encuentro con el ex de River Plate y Rayados de Monterrey en la grada. Los bermellones y los txuri urdin ya tienen alineaciones confirmadas con cambios en los de Pellegrino Matarazzo mirando a la Copa del Rey aunque sin dejarse nada.

En el Mallorca, Siviero apuesta por un once titular muy reconocible a la espera de que su compatriota Demichelis tome los mandos del equipo una vez ha llegado a Palma de Mallorca este sábado. Samú Costa pudo recuperarse por lo que las únicas bajas por lesión serán las ya conocidas de Jan Salas, Marash Kumbulla y Takuma Asano.

Johan Mojica regresa al once titular del Mallorca tras la titularidad de Antonio Lato en Balaídos. Este será el único cambio en el once balear además de la entrada en el ataque de Mateo Joseph por Antonio Sánchez para recuperar el esquema del 4-3-3 tras formar con cinco defensas en Balaídos.

Por parte de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo no rota el equipo y sale con una alineación titular muy reconocible sin pensar en el derbi ante el Athletic de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Las bajas en la convocatoria han sido la de Brais Méndez tras ver la quinta amarilla contra el Oviedo y las de Álvaro Odriozola y Take Kubo por lesión a los que se ha sumado a última hora Óskarsson.

Jon Martín será suplente dejando a Igor Zubeldia y Caleta-Car la pareja de centrales en Son Moix. También regresan al once titular Carlos Soler y Arsen Zakharyan para ocupar las posiciones ocupadas en la última jornada por Brais y por Pablo Marín, que arrancará en el banquillo.

Alineaciones confirmadas del Mallorca-Real Sociedad

XI del Mallorca: Leo Román; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Samú Costa, Sergi Darder; Jan Virgili, Mateo Joseph, Vedat Muriqi.

XI de la Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Mikel Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gómez; Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes, Carlos Soler; Gonçalo Guedes, Arsen Zakharyan, Mikel Oyarzabal.