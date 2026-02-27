Fran Fuentes 27 FEB 2026 - 16:50h.

El técnico del filial revela que el ex de River y Monterrey le llamó a él

Trayectoria y detalles del contrato de Demichelis con el Mallorca: su cuerpo técnico y cuándo llegará

Gustavo Siviero, técnico interino del RCD Mallorca, ha comparecido en sala de prensa. El entrenador del filial, que dirigirá al equipo frente a la Real Sociedad mientras que viaja Martín Demichelis para hacerse cargo, revela que su compatriota tuvo el detalle de llamarle para conocerse, ponerse al día y charlar acerca del equipo antes de su aterrizaje en el archipiélago balear. Y es que, aunque el ex de Bayern o Málaga fue el último nombre en salir, finalmente fue la decisión en firme de Pablo Ortells. Sobre esta y otras cuestiones ha comparecido el veterano preparador mallorquinista. A continuación, sus palabras más destacadas:

Cómo ha sido la semana y qué tal ve al vestuario: "La verdad, no ha sido difícil la semana. Cuando uno hace lo que le gusta, disfruta. Y mucho más fácil lo han puesto los jugadores, que han dado una muestra de compromiso y de saber estar importante. Bueno, sí, pero sobre todo para hablar de que al final estamos todos para colaborar. Y yo he encontrado esa misma respuesta de parte de los futbolistas. No hemos hablado ni de estas cuestiones, sino solamente de lo que hay por delante y lo que tenemos que afrontar".

Su charla telefónica con el nuevo entrenador: "En cuanto a si he conseguido hablar con Demichelis, sí. Él tuvo la deferencia de llamarme ayer y pudimos hablar, sí. Bueno, hemos hablado de cuestiones formales. Primero, de presentarnos, porque personalmente no nos conocemos. Obviamente, yo conozco su trayectoria. Y después, sí, lo que percibí es una ilusión tremenda. Está con muchísimas ganas. Está con muchísima energía y eso es importantísimo".

Gustavo Siviero también charló con Arrasate: "Un trato exquisito"

¿Ha podido hablar Gustavo Siviero con Arrasate?: "Claro que sí que hemos hablado con Jagoba. Siempre ha tenido con nosotros un trato exquisito con la gente de la casa. Sí, bueno, hablamos de muchísimas cuestiones, pero sobre todo saber cómo estaba y ponernos a su disposición para lo que considere.

Pellegrino Matarazzo no sabe por dónde va a tirar el Mallorca: "Bueno, es buena noticia que el entrenador rival no sepa por dónde vamos a ir. Intentaremos sorprenderlo, utilizando de la mejor manera las armas de las que dispone el equipo, que son muy vareadas y yo creo que pueden ser muy efectivas, y ojalá podamos sacar el partido adelante, que es lo que queremos.

¿Se veía capacitado y con ilusión de entrenar al Mallorca hasta final de temporada?: "La ilusión, obviamente, como lo dije recién, siempre está. Pero quiero que sepáis que yo tenía muy claro mi rol desde el comienzo. Fueron muy claros conmigo. Yo sabía que esto iba a ser así".