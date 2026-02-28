Jorge Morán 28 FEB 2026 - 20:23h.

El Mallorca sigue inmerso en zona de descenso

La llamada de Martín Demichelis a Gustavo Siviero antes de volar a Mallorca: "Tuvo la deferencia"

Mucho trabajo tiene Martín Demichelis visto lo visto en Son Moix contra la Real Sociedad. El RCD Mallorca sigue atascado en una racha negativa y cada día se complica más su continuidad en LALIGA EA SPORTS, aunque sólo se encuentran a un punto, con un partido más, de salir de los puestos de descenso.

Notas de los jugadores del RCD Mallorca

Leo Roman (5) : Se le vio cabreado con sus compañeros y el poco trabajo que tuvo lo consiguió hacer a la perfección. Por sus manos pasará la posible salvación del Mallorca.

: Se le vio cabreado con sus compañeros y el poco trabajo que tuvo lo consiguió hacer a la perfección. Por sus manos pasará la posible salvación del Mallorca. Pablo Maffeo (3) : El lateral ya no es el mismo de hace dos temporadas que incluso recibió la llamada de Argentina. Perdido en todo momento, incluso tiene momentos de debilidad en los cruces. Fue superado en todo momento por su banda.

: El lateral que incluso recibió la llamada de Argentina. Perdido en todo momento, incluso tiene momentos de debilidad en los cruces. Fue superado en todo momento por su banda. Martin Valjent (4) : Tuvo mala suerte en el primer gol de la Real Sociedad, quedando retratado en su despeje . Un jugador que es el líder de una defensa que no está en su mejor momento.

: Tuvo mala suerte en el primer gol de la Real Sociedad, . Un jugador que es el líder de una defensa que no está en su mejor momento. Raíllo (6) : De los mejores de su equipo, se nota que es el capitán de un Mallorca que confía en su trabajo. Fuerte en los cortes, siempre bien colocado e incluso a punto estuvo de marcar en un remate que se marchó cerquita de la portería.

: De los mejores de su equipo, se nota que es el capitán de un Mallorca que confía en su trabajo. Fuerte en los cortes, siempre bien colocado e incluso a punto estuvo de marcar en un remate que se marchó cerquita de la portería. Johan Mojica (5) : Muy veloz en las acciones tanto en ataque, como en defensa, pero muchas de ellas debido a sus desconexiones. El lateral es vital en su equipo y necesitan que de un paso adelante para sacar más puntos.

: Muy veloz en las acciones tanto en ataque, como en defensa, pero muchas de ellas debido a sus desconexiones. y necesitan que de un paso adelante para sacar más puntos. Omar Mascarell (4) : Un futbolista que no está en su mejor nivel y eso se nota en la conexión entre la defensa y el ataque. El mediocentro perdió muchos balones y no consiguió ganar los duelos con sus rivales.

: Un futbolista que no está en su mejor nivel y eso se nota en la conexión entre la defensa y el ataque. El mediocentro perdió muchos balones y no consiguió ganar los duelos con sus rivales. Sergi Darder (4) : Ni se le ve, ni se le espera. El mediocentro que debe hacer jugar a su equipo apenas toca el balón y así es muy complicado generar peligro a sus rivales .

: Ni se le ve, ni se le espera. El mediocentro que debe hacer jugar a su equipo apenas toca el balón y . Samu Costa (5) : No se le puede pedir más, por lo menos a la hora de sus esfuerzos . Un jugador que se deja todo por el equipo y que, con sus limitaciones, fue de los mejores de los suyos.

: No se le puede pedir más, . Un jugador que se deja todo por el equipo y que, con sus limitaciones, fue de los mejores de los suyos. Mateo Joseph (3) : Apenas se le vio y casi no intentó ninguna internada por banda . Se esperaba mucho más del joven delantero español.

: Apenas se le vio y . Se esperaba mucho más del joven delantero español. Jan Virgili (6) : Cuando el canterano del Barcelona está desaparecido, su equipo lo nota. Es el futbolista que hace jugar a los suyos, pero se le vio desesperado con la situación de un Mallorca que no levanta cabeza. Lo intentó, pero no tuvo su día .

: Cuando el canterano del Barcelona está desaparecido, su equipo lo nota. Es el futbolista que hace jugar a los suyos, pero se le vio desesperado con la situación de un Mallorca que no levanta cabeza. . Vedat Muriqi (5): Es el hombre referencia en ataque, pero sin buenos balones al área, el delantero no puede hacer lo que más le gusta: marcar goles. Se peleó con los defensas en todo momento, aunque no tuvo tiempo para generar ocasiones.

