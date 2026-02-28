Joaquín Anduro 28 FEB 2026 - 20:24h.

Así jugaron los hombres de Pellegrino Matarazzo

La Real Sociedad se llevó la victoria ante el Mallorca por 0-1 gracias a un gol de Carlos Soler en la primera parte. Una ventaja que supieron mantener los de Matarazzo para seguir escalando posiciones y poder mirar con confianza la vuelta de semifinales de Copa del Rey.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto txuri urdin en la jornada 26 de LALIGA EA SPORTS.

Álex Remiro [5]: Poco trabajo para el meta de la Real, que apenas realizó una parada en un disparo desde la frontal que no le provocó problemas.

Jon Mikel Aramburu [8]: Muy atento siempre para evitar que Jan Virgili le encarase de cara y pudiera marcharse en velocidad. Supo secar al internacional sub 20, uno de los principales peligros bermellones. Incansable hasta el final.

Igor Zubeldia [7]: Se las tuvo tiesas con Muriqi ya desde el inicio y colaboró para mantener la portería de Remiro a cero. Providencial nada más arrancar la segunda parte para evitar un remate a placer de Samú Costa.

Duje Caleta-Car [6]: Tuvo el 0-1 en un cabezazo que lamió el palo de Leo Román y, poco después, se jugó la tarjeta en una entrada a Muriqi en una de esas pérdidas de posición que tanto le castigan. A pesar de esto, estuvo sólido en defensa, manteniendo su crecimiento.

Sergio Gómez [8]: Protagonismo ofensivo para el lateral, que acostumbra a subir mucho e incluso a colarse por dentro cuando tiene oportunidad. En defensa no estuvo demasiado exigido por su costado y esto le dio más libertad.

Jon Gorrotxategi [7]: Asentadísimo como uno de los jugadores más importantes de esta Real desde la salida de balón hasta su posicionamiento defensivo cuando es el rival el que lleva la iniciativa del balón.

Beñat Turrientes [8]: Sigue confirmándose como un futbolista fundamental en esta Real Sociedad gracias a su espectacular movilidad que le permite ser peligroso por todo. Uno de los grandes beneficiados de la llegada de Matarazzo.

Carlos Soler [7]: No estaba bien en Son Moix pero el valenciano adelantó a la Real con una gran volea en un balón que cayó muerto en el área. A partir de ahí cogió confianza en su toma de decisiones.

Gonçalo Guedes [6]: No fue todo lo agresivo por banda que la Real Sociedad requería pero, de una forma u otra, fue protagonista en la mayoría de ataques peligrosos del conjunto blanquiazul.

Arsen Zakharyan [4]: El ruso regresó a la titularidad pero no estuvo del todo fino yendo además de más a menos en su participación en el juego de la Real Sociedad.

Mikel Oyarzabal [6]: Demostró que, como delantero centro, puede ejercer de director de orquesta en jugadas como su gran pase a Guedes en la jugada del 1-0. Le faltó, eso sí, más presencia ofensiva.

Sustituciones de Pellegrino Matarazzo en el Mallorca-Real Sociedad

Luka Sucic [6]: Buenos minutos del futbolista croata para terminar de matar el partido y que el Mallorca no reaccionase.

Ander Barrenetxea [6]: Salió con muchas ganas el futbolista donostiarra inquietando a la defensa del Mallorca desde la banda derecha y pisando el área de Leo Román.

Yangel Herrera [-]: Salió en los últimos minutos para aportar músculo en la medular.

Pablo Marín [-]: Mucha energía por parte del canterano en el tramo final del encuentro para amarrar el 0-1.