Pablo Sánchez 26 FEB 2026 - 17:23h.

La nueva regla que propone Pellegrini para revolucionar el fútbol: "Más dinámico"

Los cambios se implantarían en el próximo Mundial

El fútbol vive este sábado 28 de febrero un momento cumbre con la reunión anual de IFAB, organismo que se encarga de las normas y de sus respectivas modificaciones. En la próxima asamble se valorarán hasta cinco propuestas de modificación de reglas que, de implantarse, serían implantadas en el Mundial de Estados Unidos, México y Canada.

Algunas de estas modificaciones suponen cambios bastante destacados dentro del actual fútbol que conocemos. Mr. Asubío, experto arbitral y actual colaborador de ElDesmarque, se encargó de explicar y detallar qué normas podrían implantarse y todos los detalles de la mencionada reunión.

La explicación de Mr. Asubío

"El primero de los cambios es que el VAR pueda entrar en saques de esquina de manera rápida, ya que quieren darle fluidez al juego. Siempre sería para errores claros del árbitro. El segundo punto consiste en las segundas amonestaciones erróneas. De aprobarse esto va a haber una injusticia cuando un jugador sea expulsado con la segunda amarilla pero la primera sea errónea. Es la pescadilla que se muerde su cola. Acabará pitando casi más el del VAR que el de campo", prosiguió Mr. Asubío.

"Tercer punto: cuenta regresiva para los saques de meta y los de banda. Si un jugador saca de puerta y tarda más de el tiempo estipulado sería saque de esquina para el equipo rival. O el que saque de banda y tarde más del tiempo estipulado será saque de banda para el rival. Cuarto punto: un jugador que tenga que ser atendido sobre el campo tiene que abandonar el terreno de juego y luego tiene que pertenecer un minuto fuera del mismo para castigar esa pérdida de tiempo. Por último, que solo tengan 10 segundos para abandonar el terreno de juego los jugadores sustituidos. En ese caso, cartulina amarilla para el que pierda tiempo", explicó.

"Hay cuatro personas de FIFA que botan, cuatro de las federacones británicas y de esas ocho votantes tienen que estar de acuerdo en el cambio el 75%. Irán regla por regla y si hay seis votos a favor de cambiar la regla se cambiará. Estamos ante un momento muy importante en esa reunión".