Pablo Sánchez 27 FEB 2026 - 10:51h.

El Oviedo valora un último movimiento y no se descarta la suspensión en Vallecas: opciones y tiempos

Desgrana las virtudes del Atlético de Madrid

Otra final por delante. Es la mentalidad del Real Oviedo de cara al duelo frente al Atlético de Madrid. El conjunto carbayón, cada vez más lejos de la salvación, afronta uno de los duelos más difíciles de la temporada plagado de necesidades. También con alguna ausencia importante como la de Bailly. El central, importante para Guillermo Almada, no pudo trabajar con normalidad esta semana debido a unas molestias y se quedará fuera a tenor de las palabras de su técnico.

El propio Almada desveló que no llegará a tiempo para la cita y dio el testigo a Dani Calvo, quien tiene muchas opciones de contar con sus primeros minutos bajo las directrices del uruguayo. El central siempre ha sido importantísimo en los planes del Oviedo, aunque con Almada aún no ha tenido oportunidades. El míster le transmite su confianza de cara al choque.

"Dani Calvo seguramente va a jugar y tenemos plena confianza en él. Siempre suma, juegue o no juegue. Es un referente en la institución y su importancia es total. Nos alegramos de que tenga esta oportunidad, es muy inteligente y seguro que se adaptará rápido al engranaje colectivo. Confiamos en lo que nos puede aportar", comentó ante los micrófonos.

El partido ante el Rayo y su continuidad.

Duelo aplazado: "Hay que afrontar lo que se nos ponga por delante. El más perjudicado de todo esto fue el Oviedo y, a su vez, es el que menos culpa tiene. Son situaciones que no dependen de nosotros y hay que afrontarlas con la mayor fortaleza".

Renovación con el Oviedo: "No es algo que me preocupa, solo me centro en mejorar día a día y tratar de ganar, por eso me desvivo. Ya veremos en el futuro, tengo muchas preocupaciones en el día a día", comentó el míster sobre la posibilidad de continuar en el club más allá de la presente temporada.