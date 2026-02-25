Pablo Sánchez 25 FEB 2026 - 12:07h.

El gran alivio para Guillermo Almada en el centro del campo del Real Oviedo

Problemas desde la enfermería para el equipo carbayón

El empate ante la Real Sociedad el pasado sábado dejó aún más tocado al vestuario del Real Oviedo, que ve como las jornadas siguen pasando y la distancia sobre la salvación es cada vez más amplia. En el seno carbayón no hay tiempo para lamentos y el equipo ya prepara la difícil cita del próximo fin de semana ante el Atlético de Madrid, para la cual Guillermo Almada suma un nuevo contratiempo en forma de lesión.

Hablamos de Eric Bailly. El central, fichaje oviedista el pasado verano, ha trabajado en solitario en el gimnasio en las dos sesiones llevadas a cabo por el equipo esta semana. Unas molestias le impiden entrenador con normalidad y su presencia frente al Atlético está cada vez más en entredichó según pasan los días.

Sin duda, se trata de un contratiempo importante para un Oviedo que había encontrado en Bailly la pieza idónea para suplir la ausencia de David Costas. Guillermo Almada había apostado por él en cuatro de los ocho partidos que lleva en el banquillo, aunque ahora parece que tendrá que optar por otra alternativa. Esa opción está en el banquillo y, de momento, se mantiene en el ostracismo para el míster uruguayo.

El recambio en defensa

Cada día que transcurre, la posibilidad de que Dani Calvo sea de la partida frente al Atlético de Madrid gana peso. El central vive una temporada atípica desde la llegada de Guillermo Almada. No ha tenido ni una sola oportunidad con el nuevo entrenador, pese a la apuesta del club ampliando su contrato recientemente. Desde que desembarcara en el Oviedo en la temporada 21/22, el zaguero siempre había sido pieza importante -al igual que al inicio de este año- y es posible que ante el Atlético tenga de nuevo la oportunidad de demostrar su valía y de convencer al míster. El transcurrir de la semana hablará.