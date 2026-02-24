Fran Fuentes 24 FEB 2026 - 13:52h.

Parecía grave, pero se ha quedado en un susto

Hassan confiesa su tentación de salir del Oviedo en el mercado de fichajes invernal: "Es humano mirar a otro lado"

Compartir







El Real Oviedo ya prepara el partido frente al Atlético de Madrid. Los de Guillermo Almada siguen sin ganar y ya están a ocho puntos de la permanencia. Sea como fuere, el equipo volvió al trabajo este lunes, donde los jugadores titulares del pasado sábado hicieron una sesión de recuperación en el gimnasio, mientras que el resto sí entrenó a mayor intensidad. Por su parte, este martes los futbolistas afrontan una nueva sesión con una novedad que traerá alivio al entrenador uruguayo.

Hablamos de Alberto Reina. Y es que el gaditano se llevó un golpe tremendo de Yangel Herrera durante el vertiginoso partido ante la Real Sociedad. Tanto es así que el futbolista incluso tuvo que pedir el cambio por el dolor que le había producido la entrada. Sin embargo, estamos a martes y el jugador, según informa La Nueva España, ya ha vuelto a participar con el grupo. De este modo, se espera que pueda estar disponible a finales de semana para enfrentarse al Atlético de Madrid.

No es la única buena noticia que tendrá Guillermo Almada de cara al encuentro. Y es que Santi Colombatto podrá volver a jugar, después de haber visto su quinta tarjeta amarilla de la temporada y haber cumplido sanción frente a la Real Sociedad. Por lo tanto, en principio el técnico uruguayo podrá recuperar a su centro del campo titular, con Kwasi Sibo y el centrocampista argentino como pareja titular. Asimismo, Alberto Reina podrá estar unos metros por delante para buscar el balón entre líneas y hacer jugar al equipo.

Guillermo Almada aún echa de menos a otros dos jugadores

Quien sigue en duda es Ovie Ejaria. el centrocampista lleva desde diciembre sin vestirse de corto, aunque los pronósticos apuntaban a que para esta semana podría estar disponible. Habrá que esperar a que avance la semana y ver si logra reincorporarse. Si bien el lunes hizo gran parte de la sesión justo a sus compañeros, este martes ha empezado junto al resto para luego continuar entrenando aparte. De este modo es una incógnita si el jugador podrá estar disponible de cara al encuentro del próximo sábado a las 21.00 horas.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno y notas del Real Oviedo ante la Real Sociedad, con Fede Viñas modo crack en Anoeta

Quien no estará 100% seguro es David Costas, que continúa su progreso de recuperación. Entretanto, la defensa formada por David Carmo y Eric Bailly se ha asentado como titular. En ausencia del defensor gallego, ha sido el costamarfileño el que se ha afianzado en la posición aprovechando la oportunidad que le brinda su ausencia.