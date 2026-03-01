Joaquín Anduro 01 MAR 2026 - 13:17h.

Unai Simón no piensa en el Mundial con la temporada del Athletic en juego

Unai Simón, mosca antes de la semifinal de Copa: "Sin intensidad el Athletic es un equipo de Segunda división"

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina pero los principales protagonistas están aún centrados en la temporada con sus respectivos equipos y las obligaciones que aún tienen por delante. Esto lo explicó bien Unai Simón este sábado después del empate del Athletic en Vallecas en un partido en el que fue el MVP gracias a un repertorio de acciones con el que los de Ernesto Valverde sacaron un punto.

El meta vitoriano realizó seis paradas en el estadio del barrio madrileño y varias de ellas dignas de un arquero de su talla. Sólo Jorge de Frutos pudo batirle en una jugada en la que pudo poco hacer tras el regalo de Álvaro García pero en el resto de intervenciones pudo lucirse, incluyendo una prodigiosa mano abajo para mandar al palo un cabezazo de Lejeune.

Con esta actuación, Unai Simón se reivindica de cara a un Mundial 2026 en el que la pelea por la portería española está al rojo vivo por la temporada de los cuatro principales candidatos. Joan García 'amenaza' con ocupar un puesto en la lista de Luis de la Fuente al haber mantenido en el Barça su gran nivel en el Espanyol pero el meta del Athletic, David Raya y Álex Remiro no están dispuestos a tirar la toalla y también han subido sus prestaciones en el último tramo.

La convocatoria de este mes de marzo de cara a la Finalissima ante Argentina será la primera prueba del seleccionador a la hora de saber si mantendrá el trío con el que España ganó la Eurocopa o le da la oportunidad al portero culé. Otra duda será ya quién será el titular en un puesto que Unai ha hecho suyo desde que impuso a David de Gea allá por noviembre de 2020, cediéndoselo a David Raya únicamente durante la rehabilitación de su operación de muñeca en 2024.

Unai Simón aparca el Mundial y se centra en el Athletic

Eso sí, la prioridad de Unai Simón sigue siendo de momento el Athletic tal y como demostró con sus palabras tras el choque de Vallecas en DAZN: "No, no, bastante cristo tenemos ya en el Athletic con lo que tenemos. Al final también tenemos una posibilidad de entrar en una final de Copa del Rey. Ha sido una pena la eliminación de la Champions. Sufrir como perros este mes de febrero por no verte en esos puestos bajos de la tabla... bastante tenemos con esos como para andar pensando en otras cosas".

"Sí que es verdad que sabemos todos lo que tenemos hasta final de temporada pero ahora lo que toca es conseguir 42 puntos lo antes posible y ojalá vernos peleando por Europa en la última jornada en el Bernabéu", finalizó el arquero zurigorri.