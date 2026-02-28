Asís Martín 28 FEB 2026 - 17:02h.

El meta alavés ha sido el mejor y afronta ya el miércoles la semifinal de Copa en Anoeta

BilbaoEl guardameta del Athletic Club Unai Simón pasaba con mucha contundencia por la sala de prensa de Vallecas de lo que había sido la igualada del equipo de Ernesto Valverde frente al Rayo Vallecano de Iñigo Pérez este sábado con motivo de la jornada 26 de LALIGA EA SPORTS.

Un choque que ha terminado con un marcador de (1-1) ante los madrileños con un punto más, 35, que ponen al equipo bilbaíno en rampa europea antes de acudir a Anoeta para la vuelta de la semifinal de la Copa del rey ante la Real Sociedad.

En la sala de prensa madrileña, el guardameta internacional, elegido MVP del partido, ha explicado que "el objetivo de la temporada es conseguir 42 puntos lo antes posible y luego conseguir el mejor puesto que podamos. Si contra estos rivales de abajo no hubiéramos conseguido diez puntos, hubiéramos seguido en la pelea por el descenso".

"Lo peor es quedarnos en tierra de nadie en la clasificación. Hemos sacado diez puntos y pelearemos por el puesto que nos merezcamos. Nos hemos enfrentado a rivales de tabla baja, si no conseguíamos más de seis puntos hubiésemos estado en la pelea de descenso y ahora lo que nos viene debemos demostrar que queremos estar en Europa" dijo Simón.

Así vio Unai Simón el partido entre el Athletic Club y el Rayo de Iñigo Pérez en Vallecas

"Creo que el partido ha sido justo. La primera parte nos han dominado por falta de intensidad nuestra. Queríamos plantear una salida de balón que nos ha costado mucho. El gol tempranero en la segunda mitad nos ha dado aire. Luego ha sido supervivencia. Es una dinámica que venimos trabajando. Tenemos que seguir apretando en esas jugadas. Estamos encajando mucho más que el año pasado" ha admitido el portero.

¿Cómo ve la semifinal de Copa ante la Real en Anoeta?

"Es un derbi, esos partidos se resuelven por la mínima, allí en el ultimo minuto nos marcaron un gol. Deberemos estar puestos. Siempre tengo la esperanza de poder jugar y estaré bien preparado para si el míster me necesita" dijo ante la probable titularidad de Alex Padilla en DSonostia.

No quiere hablar aún del Mundial 2026 de USA, México y Cánada...

"No pienso en ello, bastante cristo tenemos en el Athletic como para andar pensando en otras cosas. Sí es verdad que todos sabemos lo que tenemos a final de temporada".