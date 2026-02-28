LALIGA cambia los horarios de cuatro partidos de la jornada 27

El Athletic encara desde ya la vuelta de la semifinal copera del miércoles en Anoeta

BilbaoEl Athletic Club de Ernesto Valverde vivió en sus carnes el reestreno del Rayo Vallecano en el césped de Vallecas con motivo del partido de la jornada 26 de LALIGA EA SPORTS. Era el aperitivo de la vuelta de la semifinal de Copa ante la Real Sociedad del avisador Rino Matarazzo, que le mantiene entre los candidatos a Europa ya con 35 puntos, a 7 de los 42 que pedía el presidente rojiblanco Jon Uriarte Uranga.

Vamos a ver lo que opinan nuestros analistas de ese encuentro en Vallecas que terminaba con un marcador de (1-1) con los goles de Jorge de Frutos e Iñaki Williams a pase de Alex Berenguer amén de la lesión de hombro de Iñigo Ruiz de Galarreta.

Borja Conde

Reparto de puntos en Vallecas en un partido muy flojo donde lo mejor ha sido el resultado, y sobre todo, Unai Simón. En una primera parte horrible, el Athletic no supo entender las condiciones del encuentro, con un césped muy irregular, y no se adaptó adecuadamente. Pese a que Valverde intentó dar empaque con una alineación muy reconocible, los hoy rojinegros no dieron una a derechas en los primeros cuarenta y cinco minutos. Y se mascaba la tragedia con un gol del Rayo en la tercera llegada. Las anteriores habían sido desbaratadas por un inmenso Unai Simón que paró todo lo que estuvo a su alcance. Y con ese gol el Rayo se fue al descanso con ventaja.

Tras la reanudación, en la primera ocasión, Iñaki Williams llevó la igualada en un saque largo del arquero de Murgia, que controló Berenguer y remató Iñaki con un gran disparo desde el borde del área. Tuvo unos minutos de control el Athletic e intentó ir hacia arriba, pero la lesión de Galarreta con una caída en la que se salió el hombro y será baja segura para Anoeta, hizo que ese dominio en la recta final se difuminara y no fuimos capaces de sumar los tres puntos.

El juego pobre colectivo, los malos controles y pases, provocados por el mal estado del césped, no ayudó. Un punto que viene para Bilbao para sumar, y a pensar en el miércoles que tocará hacer una machada para llegar a la final de Copa.

Mikel Bizar

Pues fíjate que parecía que salíamos, reconociendo por unos minutos lo que fuimos. Presión alta y ganas de mandar. Pero poco a poco nos fuimos encontrando con lo que somos hoy en día. Un equipo que no llega a la portería contraria dando más de tres pases. Hasta tres llegadas de peligro en escasos 15 minutos del Rayito que ya marcaban que Simón iba a ser el hombre del partido, por si a alguien le quedaba alguna duda del nivel del guardameta internacional. Y así llegó el gol del Rayo, cantado. Y un segundo que no llegó por fuera de juego.

Y así terminaba el primer tiempo, con bastantes malas sensaciones, y sobre todo, para los que también estamos pensando en esa ilusionante semifinal de copa.

Comenzaba el segundo tiempo con un pasito adelante, y fruto de ello, llevaba el golazo de Iñaki Williams. Parecía que el Athletic se venía arriba y entonces llegó la lesión de Galaxy. Esperemos no sea grave y ahí se acabó el Athletic, otra vez. No llegamos a portería contraria en la última media hora. No es no chutar a puerta, es no llegar siquiera. Y lo vemos en la propia confianza de Unai, cuando obliga al equipo a tirar para adelante en vez de jugar desde atrás. Todo saques en largo. Muy preocupante. No voy a mentir, sigo teniendo confianza en pasar el miércoles, porque seguro será otra cosa. Pero analizándolo fríamente, nos va a hacer falta mucho más.

Gorka Bizar

Reparto de puntos que nos sirve para seguir con la dinámica de no perder y concluir febrero con un 11 de 15 que no está nada mal. Unai Simón MVP del partido que con sus paradas ha mantenido al equipo firme y ha preasistido en el gol de Iñaki con un muy buen balón a Berenguer.

Viene una semana con dos partidos complicados que definirán las aspiraciones de este Atheltic que sin estar bien pues ahí está, en semis de la copa y octavo en liga. Ahora toca pensar en la remontada el miércoles y hay que confiar!!!

Aupa Athletic!!

Raúl Guerrero

1 punto en Vallecas y gracias. El Athletic desperdicia una buena oportunidad para despegar de una vez por todas y mirar más alto en la clasificación. Unai Simón evitó el sonrojo tras una primera mitad tediosa en la que el equipo rojiblanco no propuso nada y apenas inquietó la portería rayista. Podía haber cambiado el encuentro ya que Iñaki Williams marcó un golazo nada más comenzar el segundo tiempo pero el Rayo de Iñigo Pérez volvió a tomar el control del partido y solo la buena actuación de Unai evitó la derrota rojiblanca.

Mucho tiene que mejorar este equipo si quiere dar la vuelta a la semifinal el miércoles ante la real. Por supuesto tenemos fe en que los nuestros van a dar la cara ante la posibilidad de volver a jugar una final, pero visto lo visto se nos antoja complicado. Lo peor, la lesión de Galarreta, todo apunta a que su temporada a finalizado. Una pena. Insisto, tengamos fe para el miércoles. Aurrera leones!!!

Carmelo Rodrigo

Mal partido en Vallecas de un Athletic muy poco reconocible, y que solamente la soberbia actuación de Unai Simón impidió que saliera humillantemente derrotado de este futbolero barrio madrileño.

El tempranero gol de Williams al minuto de reanudarse el segundo tiempo fue un espejismo que, al menos a mi, me hizo pensar durante unos pocos minutos que nos llevaríamos finalmente el gato -y los tres puntos- al agua pero solo fue eso, un espejismo.

En una semana nos esperan en chiqueros dos miuras que no creo que se apiaden de nosotros como el Rayito. La solución, muy pronto...

Borja Osorio

Un fogonazo de Williams y las paradas de Unai Simón, que vuelve a demostrar que es el mejor portero español de largo, sirve para rascar un punto en Vallecas. El Athletic se presentaba con un equipo “titular” y su primera parte ha sido vergonzosa, táctica y técnicamente horrible, con futbolistas lejos de su nivel, ver a Jesús Areso, Vivian, Sancet o Williams, a pesar del gol, es desesperante.

En el segundo tiempo el tempranero gol de Iñaki podía parecer que iba a cambiar el decorado, pero nada más lejos de la realidad, el Rayo se ha mostrado como un equipo más agresivo, dinámico e incluso de mayor calidad técnica y si no es por Simón ,mis venimos de vacío, a ello se ha unido la desgraciada lesión de Galarreta, mala pinta tiene ese codo, y sorprende que Valverde no haya apostado por Serrano y Navarro, cuando se ha visto que en las últimas fechas son de los futbolistas que en mejor forma están ofensivamente.

Las jerarquías del míster... son 5 jornadas sin perder, que no está mal, pero las sensaciones futbolísticas del equipo no son buenas,... Veremos el miércoles en la antesala a una nueva final… mucho debe de cambiar el decorado.