Pepe Jiménez Sevilla, 01 MAR 2026 - 09:09h.

Carmona, dolido con el público, carga contra la prensa: "Es veneno"

Kike Salas defiende a José Ángel Carmona y demuestra la unión del vestuario

Compartir







Si de algo se ha presumido en el Sevilla desde que llegase Matías Almeyda es de la unión existente en el vestuario. La entidad blanquirroja ha entendido que la única fórmula para salir de la zona roja de la clasificación es ir de la mano y, para ejemplo, la amistad entre Kike Salas y Carmona, dos canteranos que crecen juntos y que se defienden en el campo... y fuera de él.

"Es uno de mis mejores amigos en el vestuario", dice Kike Salas al escuchar el nombre de José Ángel Carmona. Debutaron juntos en Cornellá y aquel día los dos chicos semidesconocidos (sus nombres ya sonaron mucho en pretemporada) derribaron la puerta de la élite.

PUEDE INTERESARTE El Sevilla FC confirma el fichaje de Patrick Mercado: precio y detalles

Desde entonces, sus caminos se fueron separando, Tenerife, Elche y Getafe les acogieron, pero Carmona y Kike Salas nunca perdieron la conexión hasta reencontrarse en Sevilla, en el lugar que ambos querían triunfar.

PUEDE INTERESARTE Ángel Haro y Del Nido Carrasco se dan la paz antes del derbi

Mientras Kike Salas va asentándose poco a poco en el once de Matías Almeyda tras sufrir -como otros tantos- unas fuertes molestias en el pubis, José Ángel Carmona continúa con su travesía entre críticas y halagos, una situación por la que da la cara su amigo de Morón.