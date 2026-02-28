Jorge Morán 28 FEB 2026 - 23:46h.

El Atlético rescató una victoria en el último minuto gracias al gol de Julián Álvarez ante el Real Oviedo. Con la mente puesta en las semifinales de Copa del Rey, lo rojiblancos estuvieron desaparecidos en un encuentro en el que Julio Díaz fue de los mejores de los suyos.

El canterano debutó a las órdenes de Simeone y no defraudó. Estuvo en todo momento concentrado, rápido en las transiciones en ataque y muy duro en defensa. Incluso fue clave en el gol de Julián Álvarez, robando la pelota que luego terminó en el argentino.

Tras el partido, Simeone no dudó en destacar su encuentro y alabó el sentimiento de un futbolista que tendrá más oportunidades en el futuro. "Lo trabajó bien en defensa, tuvo personalidad para atacar. No tuvo miedo. Me alegro por él. Es un gran trabajo de Fernando. Un premio para los chichos del filial", dijo en Movistar +.

Griezmann y su futuro en el Atlético

Además de hablar de Julio Díaz, Simeone también habló sobre su equipo y la mejoría que tuvo en la segunda mitad. "Fuimos de menos a más. En la segunda parte hicimos un buen juego y al final llegó ese gol de Julián, que nos hace bien a nosotros y a él", apuntó un técnico que explotó de felicidad con el tanto en el último minuto del partido.

Una victoria que llega unos días antes del encuentro de semifinales ante el Barcelona en la Copa del Rey, aunque el técnico no quiso hablar de ese partido. "No estamos pensando en ese momento. Ya habrá tiempo para hablar el lunes", dijo de manera contundente.

Un enfrentamiento que podría ser el último de Griezmann con la camiseta del Atlético, con su fichaje cada vez más cerrado por la MLS. Pese a ello, Simeone no dudó en alabar a su jugador e incluso destacó sus intenciones de que continúe en el equipo. "La ilusión con la que jugó, siendo importante en el juego. Le necesitamos de esa manera. Él sabe lo que hemos hablado. Que sea lo mejor para él, para el club y para el equipo", zanjó en Movistar +.