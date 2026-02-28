Julián Álvarez y Oblak salvan al Atlético en una noche para olvidar en Oviedo

Jorge Morán 28 FEB 2026 - 23:00h.

El Atlético demostró estar con la mente puesta en la Copa del Rey

El uno por uno del Atlético de Madrid ante el Real Oviedo con Oblak y Julián Álvarez como héroes

Cuando todo estaba destinado al empate, Julián Álvarez salvó a los suyos en el último minuto. Un partido en el que el Oviedo jugó mucho mejor, con Oblak como héroe, y que demostró que Simeone y sus jugadores estaban con la mente puesta en las semifinales de Copa del Rey.

Oblak salva las intenciones del Real Oviedo

Si había un equipo necesitado de los tres puntos ese era el Real Oviedo, como se pudo ver en los primeros minutos. El colista de LALIGA salió con la presión muy alta al inicio y fruto de eso a punto estuvo de convertir el primero en un error entre Giménez y Oblak. Pese a ello, la más clara la protagonizó el Atlético, en una ocasión de Ademola Lookman que no enganchó bien el esférico.

Uno de los nombres del partido era Julio Díaz, quién debutaba con los rojiblancos y demostró estar muy activo en los primeros minutos. Tanto que incluso a punto estuvo de dejar una asistencia en una internada por banda a la que no llegó su compañero nigeriano.

Con el paso de los minutos la intensidad del Oviedo bajó un poco, pero no así las ocasiones de peligro. Ilyas Chaira encontró el hueco y dejó sólo a Fede Viñas con Oblak, quién detuvo las intenciones del delantero del Real Oviedo. El delantero quería su gol y no dejó de intentarlo aunque no tuvo suerte, como en un remate de cabeza que se marchó pegada a la portería atlética.

Estas ocasiones calentaron a la afición local, quiénes empezaron a apretar a sus rivales. Y esto se tradujo en más tensión en el terreno de juego, con dos acciones en las que Julio Díaz y Nahuel Molina acabaron muy doloridos. Pero antes del tiempo de descanso, lo mejor estaba por llegar. Oblak salvó en dos ocasiones a los suyos, primero en un remate de Chayra y, tras el córner, en una ocasión de Viñas. Dos ocasiones que pudieron dar el primer gol a los asturianos.

Julián Álvarez para dar aire al Atlético

Ya en la segunda mitad, la tónica dominante no cambió. El Oviedo seguía generando las ocasiones, sobre todo por la banda de un Hassan muy vertical. Incluso Simeone quiso dar un nuevo aire a su equipo sentando a Ademola Lookman para dar entrada a Julián Álvarez, pero la cosa no mejoró.

El Oviedo se iba creciendo poco a poco y cada vez se creían más la opción de poder ganar a los rojiblancos. Los tres de arriba no paraban de hacer daño a una defensa rojiblanca blandita y poco del estilo de Simeone. El balón era del Atlético, pero las ocasiones de sus rivales.

Simeone decidió mover el banquillo, dando entrada a Griezmann, Koke y Giuliano y el equipo mejoró. Julián Álvarez lo intentó desde lejos con un disparo que paso cerquita de la portería y los rojiblancos comenzaron a entrar cada vez más en el partido. Pese a ello, las desconexiones de los madrileños y, sobre todo, las pérdidas de Nahuel Molina, dejaban en ventaja a un Oviedo que volvió a encontrarse con Oblak.

Y cuando todo estaba destinado al empate, el canterano Julio Díaz robó un vital balón que acabó con el gol de Julián Álvarez. Un tanto para dar la victoria a los suyos y demostrar que quiere recuperar su mejor versión antes de la parte más importante de la temporada.