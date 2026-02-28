Joaquín Anduro 28 FEB 2026 - 22:55h.

Así jugaron los hombres de Guillermo Almada

El Real Oviedo perdió por 0-1 ante el Atlético de Madrid en un partido que refleja la mala fortuna del equipo asturiano esta campaña. Tras una sólida actuación en la que sólo faltó el gol, Julián Álvarez terminó castigando a los de Guillermo Almada en el último minuto.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto carbayón en la jornada 26 de LALIGA EA SPORTS.

Aarón Escandell [5]: Partido más tranquilo de lo que pintaba sobre el papel para el meta carbayón, que no tuvo que realizar ninguna parada antes de que le fusilase Julián en el gol.

Nacho Vidal [7]: A pesar de una primera ocasión de Lookman, no sufrió en exceso con el nigeriano y completó una sólida actuación por su costado.

Dani Calvo [7]: El capitán entró por las bajas de David Costas y Eric Bailly y, a pesar de haber tenido menos minutos esta temporada de los que hubiese esperado, cumplió con nota cerrando la defensa.

David Carmo [7]: Lo tenía complicado con la presencia de Sorloth por el nivel reciente del noruego pero el angoleño supo mantenerle alejado del área y le complicó la vida para que no bajara la pelota con facilidad.

Javi López [7]: No se limitó a defender a pesar del potencial del rival e intentó animarse al ataque dejando un gran despliegue por su banda.

Kwasi Sibo [7]: El trabajo defensivo del internacional ghanés se notó especialmente este sábado al no dejar en ningún momento jugar con fluidez al Atlético de Madrid saliendo siempre a la presión y al corte y robando balones clave.

Nicolás Fonseca [7]: Se ganó la ovación del Carlos Tartiere después de un partido en el que, a pesar de estar más centrado en labores defensivas, demostró su buen golpeo de balón.

Haissem Hassan [6]: No arrancó bien, desaparecido y sin seguir a Julio Díaz en las incorporaciones del canterano rojiblanco, pero la bronca de Almada surtió efecto y el francés comenzó a crear peligro con sus llegadas desde la derecha.

Alberto Reina [7]: Desde la llegada de Guillermo Almada se ha caracterizado por su importancia en la presión y, contra el Atlético, el chiclanero redobló esfuerzos y terminó marchándose entre los aplausos de la afición cuando se marchó lesionado.

Ilyas Chaira [5]: Generó la primera jugada de peligro oviedista con un pase genial a Fede Viñas y estuvo muy activo en la primera media hora pero terminó cayéndose ante el empuje del Atlético.

Fede Viñas [7]: Perdonó una ocasión muy clara en el ecuador de la primera mitad que le sacó Oblak pero dejó una actuación descomunal en el esfuerzo yendo siempre con todo en los duelos aéreos y la presión.

Sustituciones de Guillermo Almada en el Real Oviedo-Atlético de Madrid

Santiago Colombatto [7]: Cuando el equipo se caía por el cansancio y los cambios del Atlético de Madrid, la entrada al campo del argentino ayudó a mantener al Oviedo ordenado.

Thiago Fernández [7]: Entró muy entonado al partido y fue uno de los jugadores con más peligro del conjunto carbayón, rozando el gol en un disparo raso abajo.

Luka Ilic [4]: El futbolista serbio regresó al Real Oviedo mucho tiempo después al no contar para Almada y participó poco, sin que se notase su presencia, aunque se echó en falta su presencia en el balón ganado por Julio Díaz en el 0-1.

Lucas Ahijado [5]: Entró para sustituir a un Nacho Vidal que lo había dado todo por su lado en defensa y poco pudo hacer en el gol de Julián.

Santi Cazorla [7]: Los pocos minutos que tuvo el veterano futbolista fueron de calidad como timón en la mediapunta para las aperturas a sus compañeros.