26 FEB 2026 - 14:35h.

El presidente azul habló de dos temas importantes

El Oviedo valora un último movimiento y no se descarta la suspensión en Vallecas: opciones y tiempos

OviedoEste jueves, el Real Oviedo aparcó tímidamente sus grandes preocupaciones de actualidad para presentar el partido del centenario. Eso sí, a renglón seguido, Martín Peláez abordó la posible suspensión del encuentro liguero ante el Rayo Vallecano y respondió a un canto de sirena que se extiende por la ciudad asturiana. El Grupo Pachuca lo niega.

La pobre temporada del equipo que dirige actualmente Guillermo Almada salió a la palestra en sala de prensa. Se especulaba en las últimas horas con una posible intención de venta por parte del conglomerado mexicano, aunque el presidente atajó el asunto con rotundidad.

Martín Peláez responde a dos temas clave en el Real Oviedo

Martín Peláez niega que entre los planes futuros del Grupo Pachuca esté el hacer caja con el club. Pachuca, de momento, no se plantea vender: "Grupo Pachuca no va a vender, va a permanecer aquí durante muchos años. No estamos en números rojos, la estabilidad económica está garantizada. Estamos muy cerca de empezar las obras de la Ciudad Deportiva".

Tras la última actualización del Caso Vallecas durante la jornada del pasado miércoles, las opciones de aplazar el Rayo-Oviedo quedaron prácticamente anuladas. Tan solo un último paso judicial podría suspender el partido, posibilidad que, como reconoce el propio presidente carbayón, está sobre la mesa: "Pensamos que tenemos la razón. Estamos evaluando con nuestros abogados si acudimos a la justicia ordinaria o no. Estamos evaluando las posibilidades".

Además, el club azul arrojó detalles importantes del partido del centenario: "Se disputará el día 28 de marzo a las 18 horas. Entrada gratuita para abonados. Las entradas para acompañantes costarán tres euros. Los poseedores del carnet oviedista accederán de manera gratuita pero necesitarán una invitación. Público general a diez euros. APARO y Fondo Norte organizan en colaboración con el Real Oviedo, con actividades antes y después del partido".