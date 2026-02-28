Jorge Morán 28 FEB 2026 - 22:57h.

Los de Simeone lograron la victoria en el último minuto

El uno por uno y notas del Real Oviedo ante el Atlético con muchos notables

Con la mente puesta en la Copa del Rey llegó el Atlético a Oviedo. No sólo en la alineación, dónde Simeone dio entrada a varios de los menos habituales, sino también en el terreno de juego. Los locales fueron mejores durante todo el partido, pero no estuvieron acertados de cara a puerta y Julián Álvarez acabó dando la victoria a los suyos.

Notas de los jugadores del Atlético de Madrid

Jan Oblak (8) : El mejor de los suyos. Sostuvo al Atlético en la primera mitad con tres paradas que evitaron que el Oviedo abriera el marcador. En la segunda mitad, aunque no tuvo tanto trabajo, volvió a protagonizar dos intervenciones de mucho mérito.

: El mejor de los suyos. Sostuvo al Atlético en la primera mitad con tres paradas que evitaron que el Oviedo abriera el marcador. En la segunda mitad, aunque no tuvo tanto trabajo, volvió a protagonizar dos intervenciones de mucho mérito. Nahuel Molina (6) : Capaz de lo mejor y de lo peor. Estuvo muy atento en defensa, pero perdió varios balones en la salida de pelota que a punto estuvo en meter en peligro a su equipo.

: Capaz de lo mejor y de lo peor. Estuvo muy atento en defensa, pero perdió varios balones en la salida de pelota que a punto estuvo en meter en peligro a su equipo. José María Giménez (5) : Volvía a la titularidad y aunque estuvo muy duro en sus cortes, demostró no estar en su mejor nivel. Viñas fue un dolor de muelas para el uruguayo y si no es por Oblak, la cosa hubiera sido muy distinta.

: Volvía a la titularidad y aunque estuvo muy duro en sus cortes, demostró no estar en su mejor nivel. Viñas fue un dolor de muelas para el uruguayo y si no es por Oblak, la cosa hubiera sido muy distinta. Robin Le Normand (5) : Al igual que su compañero en la defensa, el hispano francés no tuvo su día y estuvo superado en todo momento por la delantera del Oviedo.

: Al igual que su compañero en la defensa, el hispano francés no tuvo su día y estuvo superado en todo momento por la delantera del Oviedo. Julio Díaz (8) : El canterano jugó sus primeros minutos con la camiseta del primer equipo y demostró ser un jugador que Simeone tiene que tener en cuenta. Rápido, veloz y siempre colocado, el lateral puede irse contento de su estreno siendo clave en el gol rojiblanco.

: El canterano jugó sus primeros minutos con la camiseta del primer equipo y demostró ser un jugador que Simeone tiene que tener en cuenta. Rápido, veloz y siempre colocado, el lateral puede irse contento de su estreno siendo clave en el gol rojiblanco. Johnny Cardoso (6) : Fue el líder de los suyos en el centro del campo y parece que poco a poco va recuperando la confianza que tuvo en el Real Betis. Un gran 'fichaje' para invierno después de su lesión.

: Fue el líder de los suyos en el centro del campo y parece que poco a poco va recuperando la confianza que tuvo en el Real Betis. Un gran 'fichaje' para invierno después de su lesión. Rodrigo Mendoza (5) : Tiene muchísima calidad y no le quema la pelota, ni para pedirla, ni para jugar. Pese a ello, en Oviedo estuvo muy impreciso y todavía le falta dar un salto de calidad.

: Tiene muchísima calidad y no le quema la pelota, ni para pedirla, ni para jugar. Pese a ello, en Oviedo estuvo muy impreciso y todavía le falta dar un salto de calidad. Thiago Almada (6) : Estuvo muy participativo y quiso conectar bastantes veces entre línea pero sus compañeros no le seguían. No está dando el nivel que se esperaba, pero poco a poco mejora a las órdenes de Simeone.

: Estuvo muy participativo y quiso conectar bastantes veces entre línea pero sus compañeros no le seguían. No está dando el nivel que se esperaba, pero poco a poco mejora a las órdenes de Simeone. Álex Baena (7) : Muy incisivo por dentro, fue de lo mejor de su equipo. Anotó un gol pero fue anulado por fuera de juego.

: Muy incisivo por dentro, fue de lo mejor de su equipo. Anotó un gol pero fue anulado por fuera de juego. Ademola Lookman (5) : No tuvo su mejor día y tan sólo generó una ocasión en el inicio del partido. Fue sustituido en el descanso por Julián Álvarez.

: No tuvo su mejor día y tan sólo generó una ocasión en el inicio del partido. Fue sustituido en el descanso por Julián Álvarez. Alexander Sorloth (5): Estuvo poco participativo y no generó ninguna ocasión de peligro importante. Poco se vio de su espectacular partido ante el Brujas, dejando tan sólo una increible lucha con los defensores asturianos.

