El escalofriante accidente de David Alonso que termina con el piloto consciente y sin fracturas

David Alonso protagoniza una de las imágenes más escalofriantes del año; por suerte, está bien

En Ducati están indignados con la sanción a Marc Márquez y temen por un nuevo criterio

Primer mal trago de la temporada. El Mundial de Motociclismo empieza un año más recordando lo peligroso que es este deporte. Por suerte, esta vez, no hay que lamentar absolutamente nada: solo toca quitarse el mal sabor del cuerpo. David Alonso ha sufrido, durante la carrera de Moto2, una escalofriante caída. A pocas vueltas de empezar la prueba en el Gran Premio de Tailandia, el piloto del equipo de Jorge Martínez Aspar fue arrollado por Filip Salac, en un accidente en el que también estuvo involucrado Senna Agius. La imagen es estremecedora. Y es que el piloto colombiano quedó en mitad de la pista, golpeándose duramente con la moto de Salac. Las primeras reacciones, incluso del propio Salac, fue de ir rápidamente a ver cómo estaba. Poco después, la bandera roja ondeaba para parar la carrera y para atender a un Alonso que parecía estar inconsciente en mitad de la pista.

Sin mucho margen de maniobra, los servicios médicos de Tailandia y de MotoGP actuaron de la mejor manera posible. Una buena señal fue ver que no se lo iban a llevar rápidamente en helicóptero. Y es que las noticias que iban llegando desde el circuito eran cada vez más buenas y esperanzadoras. Alonso estaba consciente y tras las primeras exploraciones, no tenía ninguna fractura, únicamente un dolor fuerte en el brazo. Los controles médicos no muestran ninguna fractura. David Alonso está fuerte y volverá con más fuerza. Gracias por vuestro apoyo", posteaba para tranquilidad de todos los aficionados la cuenta oficial del Aspar Team en 'X'.

Triplete español en Moto2

La cara más apacible la protagonizan Manu González, Izan Guevara y Dani Holgado. Un primer triplete español en la categoría intermedia tras una carrera con muchas complicaciones y con un tramo final agónico. Si bien era Guevara quien encaraba las últimas vueltas liderando la prueba, el piloto mallorquín de Pramac no pudo aguantar las embestidas de un González que quiere volver a luchar por el Mundial.

Pero no solo se quedó en el podio la representación española. Se podría hablar de póker, ya que en cuarta posición entró un superlativo Iván Ortolá.