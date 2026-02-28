Marc Márquez y su dardo a MotoGP por la sanción en Tailandia: "Están muy tiquismiquis"

Alberto Cercós García 28 FEB 2026 - 10:33h.

Marc Márquez no se corta y da su punto de vista sobre la sanción que le ha hecho perder la 'sprint' en Tailandia

De las molestias en el hombro a los problemas con Ducati, así llega Marc Márquez al inicio del curso

Marc Márquez ha sido uno de los claros protagonistas de la jornada en MotoGP. El piloto de Ducati ha acaparado todos los focos por sus dudas a nivel físico; dudas que, tras ver lo que ha hecho en pista, parece que se disipan de cara a la carrera del domingo. Márquez pudo clasificar en segunda posición y, en la 'sprint', puso contra las cuerdas a Pedro Acosta. Si bien la carrera tuvo muchos adelantamientos entre ambos y el espectáculo que dieron fue superlativo, el cómo terminó fue algo descafeinado. Todo sucedió en las dos últimas vueltas, cuando Márquez adelantaba a Acosta en la última curva del trazado tailandés. Un adelantamiento que, según Dirección de Carrera, sobrepasó los límites de la legalidad: no solo Márquez cogió el liderato, sino que Acosta terminó fuera de la trazada. Sin mucho margen de maniobra, una sanción a Marc provocó que Acosta ganase por primera vez en MotoGP.

"Mi opinión es que Dirección de Carrera decide y yo me limito a seguir las normas. En la carrera esta pelea con Pedro ha sido intensa. Sí, la verdad es que cuando he visto la caída de Marco Bezzecchi, he dicho, voy a desacelerar un poquito el ritmo, estaba tratando de controlar, ya sabía que este campeonato es súper largo y es lo que he tratado de hacer, controlar el ritmo de la carrera y cada vez que me adelantaba Pedro se la devolvía de inmediato en la siguiente curva. Desafortunadamente me han puesto esta sanción", reconocía el catalán nada más bajarse de la moto.

Marc Márquez carga contra MotoGP

Poco después, a Márquez le tocaba pasar por los micrófonos de DAZN y ahí fue aún más claro sobre la sanción que le había impedido celebrar su primera 'sprint' del 2026. "De acuerdo, no. Hay que adaptarse a las nuevas normas, están un poco más tiquismiquis ahora. Pues nosotros nos adaptamos. Al menos, para bien o para mal, que se hable de MotoGP", apunta el piloto de Ducati.

"Nos han sancionado, pero son las nuevas normas de MotoGP. Lo que me enfada es que, si quieren ser más estrictos, si quieren ser como la F1, que no manden el mensaje en la última curva. Que lo manden en la curva 3, no un minuto y medio después. No esperaba la penalización, y pensaba en no hacerla, porque la vi en la curva 11, pero luego pensé que iban a ser tres segundos de sanción, y por eso la he hecho", zanja.