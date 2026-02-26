Marc Márquez se ve obligado a hacer cambios en su Ducati por no estar al 100%: "La lesión no fue una broma"

Alberto Cercós García 26 FEB 2026 - 12:40h.

Marc Márquez habla sin tapujos de cómo llega al primer Gran Premio de la temporada en MotoGP

Marc Márquez llega al Gran Premio de Tailandia, el primero de la temporada en MotoGP, con la clara intención de luchar otra vez por el título. Tras un 2025 colosal a nivel de resultados, el piloto catalán encara la recta final de su recuperación con mucha ambición. Cabe recordar que el curso pasado no pudo terminarlo como a él le hubiera gustado, ya que una caída en Indonesia lastró por completo el final de temporada. Algo que, eso sí, no le impidió ganar el Mundial. Ahora, y tras un invierno muy duro, Márquez llega a Tailandia consciente de su situación física y mirando de reojo el futuro más cercano. No solo habla de la renovación con Ducati, sino de los cambios que ha hecho en la moto para poder pilotar sin problemas.

"Ya estamos con energía. Sobre todo la gastroenteritis. Con el 'fortasec' se corta, como todo humano. Pero luego se te queda ahí un vacío en el cuerpo que durante el test es imposible recuperar. Pero bueno, ayer ya miércoles estaba con energía. Empezaré con la aerodinámica 24. Todo tiene un por qué. No digo que no vuelva a usar la 25 durante la temporada, pero ahora mismo tengo que pilotar de una manera que la 24 me ayuda un poquito más que la 25. Sí que es verdad que el concepto de la moto ha cambiado un pelín la manera de pilotarla y ahí pues toca adaptar la aerodinámica", explica Márquez en DAZN sobre cómo le lastra no estar al 100% físicamente. "De momento no hay la fuerza del año pasado, entonces necesito una moto que gire un poquito más, que vaya más en las líneas correctas y no forzarla tanto como hice el año pasado. Esperemos usarlo de aquí o tener otra mejora que también querrá decir que estamos más al sitio", añade.

Sin estar al 100%, pero pensando en el Mundial

Si algo caracteriza a Marc Márquez es que no pierde el foco. Cada decisión que toma tiene un significado final, y ese suele ser el de levantar el título cuando la temporada termine. "No sé cuál será 100%, estamos mejorando. Siento que hay margen aún de mejora. Evidentemente, la lesión de Indonesia no fue una broma. Fue una lesión que parecía al principio que bueno va, estará en Valencia. A lo mejor no, pero ya me lo pintaron como ha sido, como un invierno duro. Aún estamos ahí buscando el 100%. Después de esta nueva lesión que no sabemos cuál es, esperemos que sea el mismo que el 2025", explica.

"Álex, el año pasado ya con lo que hizo con una moto satélite, este año tiene una moto factory. Álex es capaz de todo, como ha demostrado, como demostró el año pasado y fue el más rápido en Malasia y aquí también fue de los tres o cuatro más rápidos", zanja sobre qué espera de la lucha por el título.