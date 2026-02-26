Pol Espargaró confirma el fichaje de Álex Márquez por KTM: "Sabe más que yo"

Alberto Cercós García 26 FEB 2026 - 11:42h.

Con el inicio del Mundial a la vuelta de la esquina, los fichajes para el 2027 se van aclarando: Álex Márquez tiene destino

La renovación de Marc Márquez con Ducati está bloqueada hasta nuevo aviso

Álex Márquez es uno de los nombres más importantes de cara al próximo mercado de fichajes. El actual subcampeón de MotoGP cambiará de aires en 2027, dejando el Gresini Racing y poniendo rumbo a un equipo de fábrica. Si bien en Ducati son conscientes del 2025 que cuajó el catalán, siendo el único en plantar cara a su hermano Marc, la realidad es que no hay motos para todo el mundo. La marca italiana va a renovar a Marc hasta 2028 y su apuesta no es otra que la de poner a su lado a Pedro Acosta. Eso deja al pequeño de los Márquez en una tesitura algo compleja, pero ya ha movido las cartas pertinentes para tener una moto competitiva. En 2027 se viene un cambio de reglamentación y todos los pilotos empezarán de cero. Muchos, además, cambiarán de equipo. Y Álex Márquez es uno de ello: su futuro en KTM es cada vez más claro. Pol Espargaró, en las entrevistas previas al GP de Tailandia, lo ha asegurado.

"El objetivo de todos los pilotos es correr en un equipo de fábrica. Pero yo estoy muy contento en Gresini. Cuando llegue el momento decidiré lo mejor para mi futuro, pero de momento me quiero centrar en esta pretemporada. Estamos trabajando para tener las mejores opciones cuando llegue el momento de decidir. No esconderé que Gresini es la opción más sólida, pero es verdad que a lo mejor es un momento para arriesgar, porque no sabes qué moto será la más competitiva con el nuevo reglamento. Más del 50% de la parrilla tendrá el futuro cerrado antes de la primera carrera. Muchos equipos, muchas fábricas tienen la necesidad de cerrar pilotos pronto para que no se escapen", contaba el catalán en los primeros test de pretemporada en Malasia.

Álex Márquez pondrá rumbo a KTM

Con el inicio de la nueva temporada a la vuelta de la esquina, Espargaró no ha desaprovechado la oportunidad de rascar algo de información mientras los pilotos pasaban por los micros de DAZN. Al llegar el turno de Álex Márquez, la reacción de ambos ha sido reveladora: estarán juntos en 2027. "Mi compañero. Bueno, este año", ha soltado entre risas Pol. "Él sabe más que yo", respondía un Márquez sonriente, dejando claro que su próximo destino en MotoGP será KTM.

"El año pasado afrontaba situaciones muy nuevas. No estaba acostumbrado a luchar por un título, a luchar contra Marc. Todos los errores que hicimos pensando más en el Mundial que en mantener el nivel... es lo que pasa cuando buscar que el tren de Marc no se escape", añade en DAZN.