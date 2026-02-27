De las molestias en el hombro a los problemas con Ducati, así llega Marc Márquez al inicio del curso

Alberto Cercós García 27 FEB 2026 - 16:15h.

Marc Márquez empieza el Mundial de MotoGP de una manera algo peculiar. Aspira a todo como actual Campeón de la categoría reina, pero en este Gran Premio de Tailandia no está al 100%. Desde que se lesionó en Indonesia justo después de amarrar el título de 2025, un nuevo calvario hizo acto de presencia en su día a día. Lo que parecía una lesión sin mucha miga se ha convertido en un lastre que sigue llevando a rastras. Márquez ha estado todo el invierno entrenando y recuperándose para llegar al inicio del Mundial en las mejores condiciones posibles. Y ojo, mal no está (ha sido el segundo más rápido del día), pero no se encuentra al 100%. Él mismo reconoce estar incómodo sobre la moto; hasta ha apostado por usar reglajes del 2024 para no forzarse tanto a nivel físico. La conclusión es que no se ve con opciones claras de ganar este fin de semana, y no solo porque Marco Bezzecchi está a un nivel superior; sino también porque Marc sabe que la temporada es muy larga y que ahora no es el momento de arriesgar más de la cuenta.

"Me siento bien, pero aún así no estoy pilotando la moto como quiero, así que necesito seguir mejorando mi condición física junto con mi estilo de pilotaje. Estoy cuidándome. No solo nutrición, también medicación. Sigo con medicación, pero ya no tanto. Me siento con buena energía, pero solo para cuidarme. En los test estaba agotado y tuve que recargar el cuerpo. Ahora me siento bien, pero solo como prevención; mis médicos están trabajando y cuidándome", reconoce un Márquez que demuestra haber aprendido la lección de 2020 y opta por ser prudente con su condición física.

Marc Márquez y sus problemas con la moto

Pero los problemas no aparecen únicamente a nivel físico. La moto está rabiosa. El momento de ensayar la salida ha sido uno de los más críticos de la jornada para Márquez. Tanto en la FP1 como en la Practice, el piloto español no ha podido cuadrar una salida decente. Es más, en ambas intentonas la Ducati ha derrapado de tal forma que en una salida de 'sprint' o Gran Premio puede terminar de una manera trágica. Desde la fábrica italiana ya estarán trabajando para solventar ese punto y que Márquez pueda controlar la parte trasera de su moto, que no se le vaya.

Las dudas de Márquez tanto a nivel físico como con las prestaciones de la moto provoca que sus rivales directos quieran aprovechar el momento. Bezzecchi es quien mejor lo está haciendo. Este viernes no solo ha marcado un tiempo de récord en Tailandia, sino que a nivel de ritmo de carrera parece ser el más fuerte. También estarán al acecho Pedro Acosta, Jorge Martín y Álex Márquez. Todos ellos están en la Q2 y lo darán todo para ganar este primer fin de semana de MotoGP,