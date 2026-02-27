Honda señala a Adrian Newey para justificar el rendimiento de su motor en el AMR26

Alberto Cercós García 27 FEB 2026 - 11:44h.

La dupla Aston Martin-Honda no ha empezado de la mejor manera. Durante los test de pretemporada en la Fórmula 1, los continuos problemas de motor lastraron por completo la evolución del AMR26. Pese a que a nivel aerodinámico Adrian Newey había hecho un notable trabajo, la cruda realidad era otra bien diferente. Entre la unidad de potencia, la caja de cambios y los errores propios de pretemporada, Aston Martin llegará a Australia siendo uno de los monoplazas más flojos de toda la parrilla. En Baréin las caras de preocupación hicieron acto de presencia. No solo Newey estaba preocupado, también Lawrence Stroll o Fernando Alonso. Hasta Lance Stroll, cansado del monoplaza, alzó la voz más de lo habitual.

Pero el trabajo para que el rendimiento en Australia no se tan preocupante ha empezado. En Honda llevan desde que terminaron los test de Baréin buscando soluciones para solventar cuanto antes todas las problemáticas. Eso sí, desde Japón son conscientes de que su trabajo había sido bueno hasta que apareció la figura de Newey. "Desde que Newey se incorporó, casi todo lo que habíamos hecho ha cambiado. No hemos cambiado la estructura del motor, pero si todo lo demás, incluido el equipo periférico y su fijación a la carrocería. La batería en dos niveles fue solicitud de Newey. Nos dijo ¿Esto podéis hacerlo así? Y se nos acababa el tiempo", cuenta Tetsushi Kakuda en Auto Sport.

Adrian Newey y su AMR26

En Honda van más allá y explican todo lo sucedido con su motor. "Durante los test aparecieron vibraciones anormales que dañan las baterías. Trabajamos día y noche más estrechamente que nunca con Aston para solucionarlo antes de Australia. Estamos cambiando cosas en el motor pero también en el coche. El desafío es enorme, tenemos problemas graves, pero definitivamente vamos a por la victoria", añade Koji Watanabe.

Lo que es una realidad es que el monoplaza que se verá en Australia no tendrá nada que ver con el que estuvo en Baréin. El propio Alonso lo avanzó durante los últimos test y Newey es consciente de ello también. Cómo llegará Aston Martin es, de nuevo, una gran incógnita. Porque no solo deben arreglar los problemas que surgieron durante la pretemporada, sino prevenir que no haya nuevos y lograr tener un monoplaza fiable para terminar las primeras carreras del año.