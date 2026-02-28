En Ducati están indignados con la sanción a Marc Márquez y temen por un nuevo criterio

Alberto Cercós García 28 FEB 2026 - 13:03h.

Davide Tardozzi y Gigi Dall'Igna se muestran completamente indignados por la decisión de sancionar a Marc Márquez

La indignación de Ducati aumenta con el paso del tiempo. Nadie en la fábrica italiana entiende el por qué han sancionado a Marc Márquez y le han privado de ganar su primera 'sprint' de la temporada. Ni Davide Tardozzi ni Gigi Dall'Igna han entendido cómo Dirección de Carrera ha optado por tomar esa decisión (obligar a Marc a ceder una posición en el tramo final de la carrera); y no solo eso, temen que un cambio de criterio muy alarmante para el Mundial de MotoGP. El propio Márquez también ha mostrado su disconformidad por recibir una sanción que le ha abierto las puertas del triunfo a Pedro Acosta. Más allá de lo puramente deportivo, la realidad es que ni Acosta ni Márquez han entendido realmente lo ocurrido. Otros pilotos como Joan Mir o Fabio Quartararo también han opinado al respecto y se encuentran en la línea de Ducati: MotoGP ha creado un precedente muy peligroso en el Gran Premio de Tailandia.

Para Marc Márquez, la cruda realidad recae en las 'nuevas normas' del Mundial; pero avisa. "De acuerdo, no. Hay que adaptarse a las nuevas normas, están un poco más tiquismiquis ahora. Pues nosotros nos adaptamos. Al menos, para bien o para mal, que se hable de MotoGP. Nos han sancionado, pero son las nuevas normas de MotoGP. Lo que me enfada es que, si quieren ser más estrictos, si quieren ser como la F1, que no manden el mensaje en la última curva. Que lo manden en la curva 3, no un minuto y medio después. No esperaba la penalización, y pensaba en no hacerla, porque la vi en la curva 11, pero luego pensé que iban a ser tres segundos de sanción, y por eso la he hecho", reflexionaba tras la 'sprint' el de Cervera.

En Ducati no dan crédito y están alarmados

No es la primera vez que en MotoGP, o en cualquier otra categoría, se ve una acción como la protagonizada por Acosta y Márquez. Y tampoco será la última. Por eso mismo, en Ducati están muy cabreados con la sanción. Saben que lo ocurrido se repetirá tarde o temprano y se preguntan cómo actuarán desde ya. "Evidentemente este tipo de adelantamientos los hemos visto siempre, pero en este momento están dando unas directrices por las que no quieren ver más adelantamientos de ese tipo. Marc no se fue fuera de la pista, no le tocó, estaba delante de Pedro cuando Pedro cerró la trayectoria, por lo que por nuestra parte el adelantamiento es legal", comenta Tardozzi en GPOne.

"Han creado un precedente, han querido decir algo. Están diciendo que no se adelanta, y si van a limitar incluso los adelantamientos, no sé qué decir... Con total sinceridad. Parece que han dicho lo que quieren o no quieren, por lo que las carreras deben ser… no sé, ¿solo con adelantamientos en recta?", zanja el italiano.