Diego Páez de Roque Madrid, 01 MAR 2026 - 10:08h.

Johnny Cardoso pareció sentir molestias contra el Real Oviedo

Simeone alaba el sentimiento del canterano Julio Díaz y la ilusión de Griezmann: "Le necesitamos"

El Atlético de Madrid logró una victoria 'in extremis' contra el colista de LALIGA. Los rojiblancos visitaban el estadio Carlos Tartiere en un encuentro liguero 25 años después y, aunque se llevaron los 3 puntos, las sensaciones no fueron buenas.

Al Atlético le costó generar ocasiones, pues únicamente realizaron un disparo a portería. Además, tampoco estuvieron tan contundentes atrás y tuvo que ser Oblak quien salvase la noche en Asturias. Se volvió a ver la cara negativa del equipo, con jugadores bastante erráticos.

Las buenas noticias para Diego Pablo Simeone fue la gran actuación de Jan Oblak, quien realizó hasta 6 paradas salvadoras. Julio Díaz debutó en el lateral izquierdo, dejando una gran jugada en el gol de los rojiblancos. Por su parte, Julián Álvarez rompió su sequía goleadora en LALIGA justo antes de visitar Barcelona.

Precisamente, por el partido en el Camp Nou, se tuvo mucho cuidado con los jugadores que disputaron el encuentro, con varias rotaciones y así dosificar esfuerzos. También se trató de terminar sin molestias, aunque Johnny Cardoso dio el susto.

El estado físico de Johnny Carodoso

El excentrocampista del Real Betis partió como titular y realizó una buena actuación, sobre todo a nivel defensivo, en sus 61 minutos jugados. Sin embargo, notó unas molestias durante el choque que encendieron la alarma.

Cuando el estadounidense se marchaba hacia el banquillo, Simeone se acercó a preguntarle por su estado físico. El técnico rojiblanco informó acerca de lo sucedido en rueda de prensa.

"El médico me comentó que Cardoso estaba tocándose el isquiotibial. No estamos en momento de preguntar mucho, estamos en el momento entre cuidar y jugar. Elegimos eso. Le dije que el doctor le había visto tocarse el isquio y me dijo que podía seguir jugando, así que será solo una sensación que tuvo", reconoció el técnico rojiblanco.

El 'Cholo' Simeone quiso ser prudente con estas molestias de Johnny Cardoso, pero también mantuvo la incertidumbre -incluso para él mismo- pues, ante el momento más importante de la temporada, el argentino prefiere hacer oídos sordos ante una posible lesión mayor e intentar mantener activos a todos sus jugadores importantes con la frase "estamos en momento de cuidar y jugar".

Habrá que esperar a ver cómo evoluciona el futbolista, pero en algo más de 48 horas el Atlético de Madrid afronta el partido más importante de la temporada, visitando el Camp Nou en la vueltas de semifinales de la Copa del Rey.