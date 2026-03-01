Las caras de desolación en Ducati y en Marc Márquez tras el pinchazo en Tailandia: "Nunca había pasado"

Alberto Cercós García 01 MAR 2026 - 11:28h.

Marc Márquez no encuentra explicaciones a lo ocurrido pero resume a la perfección la carrera: cero puntos

No ha sido el inicio esperado ni por Ducati ni por Marc Márquez. Tras una jornada de sábado donde el piloto catalán pudo salvar la papeleta en la 'sprint' con una segunda posición, todos los focos estaban puestos en qué podía hacer durante la carrera. Si bien Márquez fue de menos a más durante el Gran Premio de Tailandia, el cómo terminó su día sorprendió a todo el mundo. Y no solo a los espectadores y aficionados, sino también a la propia Ducati. Nunca antes se había visto en el Mundial de MotoGP un pinchazo como el que Marc ha tenido durante la carrera. Una situación inusual que le eliminó de la ecuación en la lucha por subir al podio. Mientras que el español se preparaba para atacar en las últimas vueltas de la carrera y con la victoria de Marco Bezzecchi prácticamente garantizada, una salida de pista del de Ducati terminó con su abandono. Ni él ni en el box de Ducati entienden lo ocurrido, y sus caras así lo recogen.

Nada más ver la imagen de lo que le estaba sucediendo a Márquez, en Ducati las caras eran un poema. La realización televisiva no desaprovechó la oportunidad de mostrar la perplejidad en Davide Tardozzi, Gigi Dall'Igna y otros mecánicos que estaban vibrando con la carrera de su piloto. De repente, el silencio hizo acto de presencia en el box con esa incredulidad apoderándose de todos y cada uno de los componentes del equipo. La cosa es precisamente esa: nunca antes en MotoGP se había visto una imagen parecido. Muchos se llevaban las manos a la cabeza al no entender cómo el neumático trasero había explotado y cómo la llanta estaba tan perjudicada. Una razón que ni el propio Márquez puede llegar a entender.

Marc Márquez no tiene explicación para lo ocurrido

Tardó más de la cuenta, pero Márquez finalmente habló ante los micrófonos de DAZN. El español reconoce no entender lo sucedido con su pinchazo. "Ha pasado una de las cosas más inusuales. En esa curva hemos saltado muchos pilotos y no había pasado nada. Sobre todo tienes que vigilar el entrar a pista, pero al salir... nunca había pasado que la rueda explotase. Estaba dándolo todo. La suerte no está de nuestra parte", resume el español.

"Ha sido muy raro, no sé decirlo. Me siento afortunado por no haber salido volando. Es como su hubiera pillado un bordillo. El piano está hecho de tal manera para que eso no pasase, pero ha pasado. Lo importante es que me estaba encontrando mejor. Me veía en el podio, estaba cerca. En esas últimas vueltas tenía inercia, veía que Raúl sufría y ese tercer puesto era realista. Resumen: cero puntos", zanja.