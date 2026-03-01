Diego Páez de Roque Madrid, 01 MAR 2026 - 10:59h.

Arbeloa se pronunció sobre la lesión de Mbappé

Álvaro Arbeloa recupera una de sus piezas más codiciadas en el tramo decisivo de la temporada

Compartir







El Real Madrid cambia el chip a LALIGA. Después de pasar la eliminatoria contra el Benfica en Champions League y saber su nuevo rival en la competición europea, jugarán este lunes contra el Getafe con la intención de mantener la distancia con el FC Barcelona en el torneo doméstico.

Esta mañana, ante los medios de comunicación, el técnico blanco analizó el duelo contra los de José Bordalás.

"Afrontamos el partido con muchas ganas, sabiendo la dificultad del rival, con un entrenador que siempre saca los mejores jugadores. Es un rival muy incómodo, capaz de hacer partidos muy cerrados y que te lleva a tu terreno. Con muchas ganas de jugar en casa ante nuestro público".

El plan del Real Madrid con Kylian Mbappé

Rápidamente, varias de las preguntas en rueda de prensa cambiaron radicalmente de tema, centrándose en Kylian Mbappé. El delantero francés es la gran preocupación del madridismo ante el tramo más decisivo de la temporada. Según cuentan desde Francia, el galo podría perderse los tres próximos partidos y su intención es volver para la eliminatoria contra el Manchester City.

En rueda de prensa, Álvaro Arbeloa dejó claro que desde el club son conscientes de qué le ocurre al '10', ya que se llegó a poner en duda pues toda la información relacionada con el delantero llegaba desde el país vecino.

PUEDE INTERESARTE La eliminación del Dortmund en Champions acerca a Schlotterbeck al Real Madrid

"Lo tenemos muy claro, qué es lo que le pasa y qué es lo que queremos ahora, que es que se recupere de estas molestias y vuelva al 100% cuando se encuentre totalmente recuperado", comenzó explicando el técnico de Salamanca.

Posteriormente, Álvaro Arbeloa fue preguntado por ese posible regreso ante el Manchester City. "Veremos día a día. Es cosa de que él vaya viendo cómo se va encontrando. Ahora es mejor no dar plazos y que vea sus sensaciones. En función de eso, iremos decidiendo. Queremos que vuelva al 100% y cuando eso ocurra volverá", mencionó.

En cuanto a la eliminatoria europea, destacó que "va a ser un duelo apasionante entre dos grandes clubes". "Es una eliminatoria que a los madridistas les gusta mucho por la entidad del rival. Cuando llegue el momento lo prepararemos al máximo", concluyó.