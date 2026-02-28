Diego Páez de Roque Madrid, 28 FEB 2026 - 12:20h.

Pocos esperaban que el Borussia Dortmund cayese eliminado contra la Atalanta en Champions League después de llevar una ventaja de 2-0 del Signal Iduna Park. El conjunto alemán incluso llegó a anotar en Bérgamo, pero encajaron 4 goles, el último en el descuento de penalti.

En Alemania, la eliminación ha supuesto un duro golpe al proyecto del Borussia Dortmund, fuera de la Copa del Alemania y muy lejos del Bayern de Múnich, el líder de la Bundesliga. Y podría suponer la salida de uno de sus líderes en la defensa.

El futuro de Nico Schlotterbeck sigue siendo una incógnita. El central termina contrato en 2027 y aún no se sabe si renovará con el conjunto germano. Ante esta situación, al Borussia Dortmund podría surgirle prisa para darle salida este mismo verano.

Estos fracasos, como el de la Copa o la Champions, alejan aún más la renovación del zaguero tal y como apuntan desde el medio alemán 'Bild'.

“La estrella Nico Schlotterbeck lleva meses dejando en la incertidumbre a los jefes del BVB sobre si renovará su contrato o se marchará en verano. Pese a la duplicación de salario hasta los 14 millones de euros. Pese a una cláusula de rescisión ofrecida. Pese a un plan integral para que se sienta cómodo. ¿Por qué? Porque querría, además de mucho más dinero, una garantía de títulos vinculante".

El Real Madrid se frota las manos

Desde el diario alemán señalan que espera que el equipo termine peleando la Bundesliga contra el Bayern de Múnich y que se mejore la plantilla con fichajes, algo que ven improbable.

Es ahí donde el Real Madrid coge fuerza. Schlotterbeck es uno de los deseos del club blanco desde hace tiempo para la defensa blanca y, en las últimas semanas, ha intensificado su interés. Además, se esperan salidas en defensa en el próximo mercado, como David Alaba e incluso Antonio Rüdiger.

Intentarán aprovechar la incertidumbre del jugador a la hora de renovar para intentar convencerle, ofreciéndole lo que el Borussia Dortmund no puede darle. Esto, sumado a la buena relación entre clubes, con muchos intercambios en el pasado, facilitan una posible marcha en el mercado veraniego.