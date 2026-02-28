Jorge Morán 28 FEB 2026 - 00:27h.

Thiago Pitarch

Hay una nueva estrella en el Real Madrid. Aunque apenas acaba de comenzar, el madridismo ya se ilusiona con la explosión que puede llegar a tener Thiago Pitarch y muchos ya le ven como el futuro mediocentro del equipo. Pero sus primeros minutos no han pasado desapercibidos para nadie, tampoco para la selección marroquí, que quiere repetir con el canterano lo que ya hizo con Brahim Díaz.

Nacido en Fuenlabrada en el año 2007 (18 años), el madridista pasó por las canteras de Atlético de Madrid, Getafe y Leganés, antes de llegar a un Real Madrid con el que ha debutado en Champions League a las órdenes de Álvaro Arbeloa.

Los orígenes de Thiago Pitarch

Aunque es madrileño, Thiago Pitarch cuenta con familia de origen marroquí. En concreto, tanto su abuela como sus tíos abuelos nacieron y vivieron en Ceuta. Es por ello que en Marruecos siguen muy de cerca la evolución de un futbolista al que ya han tentado en varias ocasiones.

La RFEF y la Federación Marroquí llevan varios años en un tira y afloja por convencer al mediocentro. Por ahora sólo ha vestido la camiseta de la Roja, con la que ha sido convocado tanto para la sub 18 como para la sub 20, pero la falta de oportunidades y las promesas de los africanos pueden hacerle cambiar de opinión.

Como ya hicieron en su momento con Brahim Díaz, con el que comparte vestuario en el Real Madrid, los marroquíes han comenzado su plan. Desde Marruecos apuntan a que la FRMF se ha puesto en contacto con el padre de Thiago, al que han ofrecido un contrato suculento, además de ser parte de la selección absoluta que ha quedado en segunda posición de la Copa África.

Su objetivo es convertir a Pitarch en una de las estrellas de los marroquíes en un futuro que se planea muy exitoso para los africanos. Hay que recordar que Marruecos es la actual campeona del Mundial Sub20, en dónde Thiago defendió los colores de la selección española. Un trabajo lento, de futuro, pero en el que los cachorros del Atlas tienen gran experiencia.