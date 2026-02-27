Muere Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Pablo Sánchez 27 FEB 2026 - 15:30h.

Muere Sergio Nieto, el socio número 1 del Real Madrid a los 100 años de edad

Muchas décadas vinculado a la entidad blanca

El Real Madrid informó este viernes de la triste noticia del fallecimiento de Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva desde hace más de 20 años con Florentino Pérez al frente de la casa blanca. El club quiso mandar un comunicado para expresar sus condolencias a familiares y amigos de Aguado tras su fallecimiento a los 89 años.

Además de miembro de la Junta Directiva, Santiago fue socio del club durante siete décadas y destacó por su estrecha vinculación con la fundación de la entidad.

El comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F., su presidente, Florentino Pérez, y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva de nuestro club. Asimismo, muestran sus condolencias a su esposa, Beatriz Martínez de Medinilla Moro, a sus hijos, Marta, Rocío, Santiago, Enrique y Belén, y a sus familiares y seres queridos.

Santiago Aguado fue socio del Real Madrid durante siete décadas, desde 1957, y formó parte de las Juntas Directivas presididas por Florentino Pérez desde el 12 de julio de 2004 hasta el 2 de julio de 2006 y desde el 1 de junio de 2009 hasta la actualidad.

Siempre mostró su compromiso con la Fundación Real Madrid, de la que fue patrono desde el 9 de septiembre de 2004 hasta el 2 de julio de 2006 y desde el 4 de noviembre de 2009 hasta hoy.

Durante el tiempo en el que Santiago Aguado ha sido miembro de la Junta Directiva del Real Madrid, nuestro club ha conseguido 59 títulos, entre ellos 6 Copas de Europa de fútbol y 3 Copas de Europa de baloncesto.

Santiago Aguado ha sido en todo momento un ejemplo de lealtad, compromiso y pasión hacia el Real Madrid. Su fallecimiento supone una gran pérdida para el Real Madrid y para todo el madridismo. Ha fallecido a los 89 años de edad. Descanse en paz.