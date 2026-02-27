Andrea Esteban 27 FEB 2026 - 19:55h.

Ha pedido acceder a las cámaras de pasillos, vomitorios y grada del Estadio El Sadar

Veinte denuncias en el Osasuna - Real Madrid, con deseos de muerte a Vinicius y Asencio y cánticos de ETA

El CA Osasuna ha decidido personarse como acusación particular en la causa judicial que se abrirá tras los incidentes registrados al término del encuentro frente al Real Madrid el pasado sábado en Estadio El Sadar.

La entidad navarra considera que es la única vía para garantizar la defensa de los derechos de sus socios y aficionados, en un contexto marcado por la tensión vivida tras el pitido final.

Defensa institucional y rechazo a la violencia

El club ha querido dejar clara su postura: no ampara insultos, agresiones ni comportamientos violentos y actuará “con contundencia” ante cualquier conducta de este tipo. Sin embargo, también defenderá a sus socios si considera que sus derechos han podido ser vulnerados durante los altercados.

Desde la entidad insisten en que la investigación debe esclarecer con precisión qué ocurrió y cómo reaccionaron todos los actores implicados en unas escenas que califican de “desproporcionadas”.

La clave: las imágenes de las cámaras

En el marco de la investigación interna abierta por el club, Osasuna ha solicitado el visionado de las cámaras del estadio para reconstruir los hechos. No obstante, solo dispone de las imágenes de vigilancia propias de las instalaciones.

Según explica el propio club, no tiene acceso a las cámaras situadas en pasillos, vomitorios y grada, cuya gestión corresponde a la Policía Nacional. La solicitud para acceder a ese material ha sido, por ahora, denegada. Ante esta situación, Osasuna ha optado por solicitar su personación en el proceso judicial para poder acceder a las pruebas y defender formalmente sus intereses y los de su masa social.