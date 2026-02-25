Adrián Gómez Sánchez 25 FEB 2026 - 09:30h.

Regresó tras fichar por Osasuna en enero

El lapsus de Raúl Moro con las negociaciones con Osasuna mientras jugaba en el Real Valladolid

Compartir







ValladolidEl Real Valladolid cuenta con muchos ex durante los últimos años que han dado diferentes rendimiento y han acabado en diferentes destinos del mundo del fútbol. Uno de ellos es Raúl Moro, una de las ventas más caras de la historia blanquivioleta en ese traspaso veraniego al FC Ajax por 11 millones de euros y que ha vuelto a España recientemente traspasado al CA Osasuna por cinco millones por el 50% de sus derechos federativos.

En esa estancia en Pamplona desde hace un mes, el jugador ha aprovechado uno de sus días de descanso para volver al lugar en el que rindió a mejor nivel y vivió momentos felices a la par que complicados, Valladolid. Y es que el extremo de Abrera subió a sus redes sociales una foto junto al que fuera su compañero Víctor Meseguer y al delegado del Pucela, Manu Rodríguez, dos de los que protagonizaron este reencuentro en la ciudad del Pisuerga.

Además, después de esa instantánea, subió otras dos rememorando una foto con su pareja Mariona Baena en 2024, al poco de su llegada a Valladolid, y su mascota en el patio de su antigua casa. Ahora, han vuelto a hacerse la misma en 2026 en el mismo lugar, por lo que el jugador también la visitó.

El atacante catalán lleva tan sólo 180 minutos jugados desde que llegó al conjunto rojillo el pasado mes de enero, pero los ha aprovechado al máximo. Y es que en los cuatro partidos que ha disputado, dos de ellos como titular, ha repartido dos asistencias, una a Ante Budimir en el triunfo contra el RC Celta de Vigo en el Estadio Abanca - Balaídos y la otra, muy reciente, a Raúl García para ganar el partido contra el Real Madrid en el Estadio de El Sadar. De esta manera, todavía no conoce la derrota con Osasuna.