Adrián Gómez Sánchez 23 FEB 2026 - 18:09h.

Vuelve a marcar más de un año después

Sergi Canós ensalza el trabajo de la plantilla del Pucela: "No somos malos"

Compartir







ValladolidEl Real Valladolid debutó con Fran Escribá en el banquillo y lo hizo con empate 2-2 en el Estadio El Molinón, Enrique Castro Quini ante el Real Sporting de Gijón. Este encuentro dejó un goleador que se estrenaba en la cuenta anotadora del Pucela esta campaña, Sergi Canós Tenés, que hizo el 2-1 en el feudo gijonés, que luego sólo sirvió para sumar un punto, aunque no le dio para salir del descenso.

El atacante valenciano está viviendo un calvario con desde el fallecimiento de su madre en febrero de 2023. Desde entonces, Canós sólo había hecho dos goles en tres años entre Liga y Copa del Rey. De hecho, su último gol en Liga había sido en diciembre de 2023 y su último tanto en general en enero del 2025 en Copa del Rey ante el CD Eldense, ambos con el Valencia CF.

Ahora, el domingo 22 de febrero de 2026 hizo una nueva diana, esta vez como jugador del Valladolid, y pudo dedicársela a su madre con una camiseta conmemorativa debajo de la de juego que dictaba el siguiente mensaje "Te amo mamá", con letras doradas sobre el fondo negro de esa elástica complementaria. Se vio al '7' del Pucela con confianza y habrá que ver si este gol le sirve para aportar en los próximos encuentros.

Canós se mostró muy feliz por poder dedicar este gol a su madre y expresó lo duros que han sido los últimos años sin la presencia de su mamá, tanto para él como para su familia: "Tenía muchas ganas de meter gol con el Real Valladolid y el primero se lo quería dedicar a ella. Llevo tres años desde que se fue sin levantar cabeza y este gol es para ella. Si cada gol puedo dedicárselo, toda mi familia estará contenta".