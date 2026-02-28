Diego Páez de Roque Madrid, 28 FEB 2026 - 16:19h.

Álvaro Arbeloa ha recuperado justo a tiempo a un futbolista clave

José Bordalás lamenta la baja de Mbappé en el Real Madrid-Getafe y elogia a Arbeloa: "Llegará lejos"

El Real Madrid afronta el tramo más importante de la temporada con varias ausencias. Fuera de la Copa del Rey pero tanto con LALIGA como con la Champions League entre ceja y ceja.

Después de eliminar al Benfica en los playoffs de la Liga de Campeones y acceder a los octavos de final, que jugará contra el Manchester City, el próximo lunes se enfrentará al Getafe, ya sabiendo el resultado del partido entre del FC Barcelona contra el Villarreal, que actualmente le saca un punto en la clasificación.

Arbeloa recupera uno de sus jugadores clave

Pero antes del tramo más decisivo de la temporada, donde se juega todos los títulos en las próximas semanas, Álvaro Arbeloa cuenta con muchas bajas por diferentes lesiones en todas las zonas del campo.

La zona que más preocupa actualmente es la defensa. A la larga baja de Militao, quien lleva varios meses lesionado, se sumó el pasado miércoles la de Raúl Asencio. El central español tuvo que retirarse del terreno de juego contra el Benfica después de un fortísimo golpe y sufrir una contractura cervical.

Ante estas bajas, Álvaro Arbeloa solo tenía disponibles a Antonio Rüdiger y David Alaba. Hasta hoy.

En el entrenamiento matutino, el técnico de Salamanca ha recuperado a uno de sus jugadores clave: Dean Huijsen. El central internacional con la Selección Española se perdió los partidos contra la Real Sociedad y el Benfica por unas molestias en el gemelo. Una semana después, ha vuelto a los entrenamientos y podría estar disponible para el encuentro frente al Getafe.

Una recuperación clave y justo a tiempo, pues el Real Madrid necesita no solo a sus mejores once jugadores, sino a la plantilla al completo para afrontar el tan cargado calendario.

Por otro lado, el equipo blanco tendrá que seguir esperando a las recuperaciones de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Dani Ceballos. El francés parece que estará un tiempo lejos de los terrenos de juego para recuperarse bien de su rodilla, mientras que el británico ya se está ejercitando en el gimnasio.