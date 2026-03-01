Alberto Cercós García 01 MAR 2026 - 10:19h.

Carrera agónica para los pilotos españoles en el Gran Premio de Tailandia, en lo que ha sido un recital por parte de Marco Bezzecchi. Con Aprilia llevando la delantera en este inicio de Mundial en MotoGP, nombres como Pedro Acosta o Raúl Fernández destacan por encima del resto. Si bien Marc Márquez también es uno de los protagonistas del fin de semana, no cabe ninguna duda que la marca de Noale ha empezado el 2026 decidida a destronar al 'Rey'. Bezzecchi se ha podido redimir del error que cometió en la 'sprint'; Acosta le ha ganado la partida a Marc en pista y se va de Tailandia liderando la clasificación general. Precisamente, ante un Márquez que se va de vacío de la carrera de este domingo por culpa de un inusual pinchazo.

Además de todos ellos y de un podio formado por los mencionados Bezzecchi, Acosta y Fernández, toca apuntar el mal domingo no solo de Marc, sino de Álex Márquez también. El complicado inicio para los hermanos es mayúsculo y solo lo salva la segunda plaza del mayor en la 'sprint'. Este domingo, al pinchazo de Marc hay que sumarle la caída de Álex. Es, en definitiva, un inicio horroroso para ellos en particular y para Ducati en general. Y es que la marca italiana tiene a su mejor piloto clasificado en sexta posición. Hacía 88 carreras que Ducati no tenía un piloto en el podio. Se ha terminado una era.

El 1x1 en MotoGP: tres sobresaliente y varios españoles suspendidos

1º - Marco Bezzecchi: 9'5. El amo y señor de la carrera. Ganador. Sin errores desde que se apagó el semáforo y genial a nivel de gestión. No tuvo rival y marcó la diferencia desde el principio. No tiene un 10 por su caída en la 'sprint', pero el fin de semana del italiano es superlativo. A tener en cuenta.

2º - Pedro Acosta: 9. Líder. El piloto murciano ha terminado segundo, lejos de Bezzecchi. Gracias a la 'sprint' y a la carrera de este domingo, se marcha de Tailandia liderando el Mundial. Carrera prácticamente perfecta. Bien gestionada, adelantando a Marc Márquez y luchando con Raúl Fernández por la segunda plaza.

3º - Raúl Fernández: 9. La sorpresa del fin de semana. El madrileño ha terminado en el podio tanto en la 'sprint' como en la carrera de este domingo. Tercero, concretamente. Intenso, regular y superando problemas físicos en el hombro. Es la línea a seguir.

4º - Jorge Martín: 8. ¡Qué sorpresa más grata! El Campeón del Mundo de 2024 finaliza cuarto en Tailandia cuajando una notable carrera. Pudo luchar desde el inicio con Marc Márquez, Pedro Acosta y Raúl Fernández. Seguramente le falta rodaje, pero es un buen punto de partida.

9º - Pecco Bagnaia: 4. Desastre. El italiano no levanta cabeza y cierra el GP de Tailandia con números muy negativos. Si bien ha puntuado en ambas carreras, ha terminado muy lejos de los líderes. Este domingo, 'solo' ha podido ser noveno.

15º - Álex Rins: 2. Yamaha sigue en crisis. Mala carrera por culpa de una mala moto. Un punto que sabe a mucho.

16º - Maverick Viñales: 2. Lejos del nivel esperado, ni con Jorge Lorenzo parece ser capaz de cuadrarlo todo para llegar algo más lejos en la clasificación.

OUT - Marc Márquez: 5. Mal domingo de Marc. Estaba luchando por el podio tras un inicio complicado. Incluso rodó quinto en algún momento. Tras batallar con Pedro Acosta, Jorge Martín o Raúl Fernández, su neumático trasero pinchó. Un problema inusual que lastra por completo el inicio del piloto de Ducati. Aún así, aprueba por el gran nivel demostrado.

OUT - Joan Mir: 5. La mala suerte le sigue persiguiendo. El mallorquín rodaba quinto cuando la Honda dijo basta. Han dado un paso adelante y ahora tocará ver qué le ha pasado a la moto.

OUT - Álex Márquez: 4. Mal Gran Premio que termina con una caída. Seguramente, la peor manera de empezar. No se le ha visto cómodo en ningún momento; ni en la 'sprint' ni en la carrera. Podía terminar en los puntos, pero se fue al suelo. Inicio para olvidar.