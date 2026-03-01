Marc Márquez pincha cuando luchaba por el podio en Tailandia

Alberto Cercós García 01 MAR 2026 - 09:50h.

No estaba siendo una carrera fácil para Marc Márquez, pero sus aspiraciones de terminar en el podio del Gran Premio de Tailandia estaban ahí. El piloto de Ducati se encontraba luchando con Pedro Acosta y Raúl Fernández cuando, de manera sorpresiva, un pinchazo en la rueda trasera le ha impedido seguir. A falta de cinco vueltas para el final de la carrera y con la mente puesta en revivir el agónico duelo que en la 'sprint' ya habían protagonizado Acosta y Márquez, el catalán vio lastradas sus opciones de sumar algún punto de manera drástica.

Márquez había ido de menos a más. Tras una salida complicada y diferentes batallas con Acosta, Fernández o Jorge Martín, el vigente campeón estaba recuperando el terreno perdido y sus opciones de podio crecían. Asentado en la cuarta posición, antes del pinchazo Marc ya le había metido la moto a Acosta. El objetivo no era otro que mantenerse en esa tesitura para, en las últimas vueltas, atacar a Fernández y luchar por la segunda posición. Sin embargo, en una acción algo inusual, Márquez perdió la trazada, se fue fuera de la pista y pinchó. Ni él mismo entendía qué le pasaba a la moto y se vio obligado a parar, diciendo adiós a los puntos y complicándose mucho el inicio del 2026.

Las caras en Ducati, un poema

Nadie se esperaba algo así, menos aún que el problema fuese precisamente el de un pinchazo. Se trata de algo muy poco común en el Mundial de MotoGP, y en Ducati reaccionaron de manera muy sorpresiva. No ha sido, ni por asomo, el mejor fin de semana para ellos. Únicamente Marc Márquez fue capaz de salvar la papeleta en la 'sprint', con un segundo puesto por detrás de Pedro Acosta.

Gigi Dall'Igna y otros mecánicos de Márquez no entendían lo que estaba pasando. Las cámaras ayudaron a ver la perplejidad que existía en el box de Ducati. Sus caras eran un poema. Y es que el piloto español, en plena lucha por el podio en Tailandia, decía basta a sus aspiraciones de podio y de sumar puntos valiosos para el Mundial.