Joaquín Anduro 01 MAR 2026 - 14:31h.

El FC Barcelona mira ya al duelo de vuelta de semifinales de la Copa del Rey buscando el milagro ante el Atlético de Madrid en un partido en el que no podrá contar con Robert Lewandowski. El equipo culé ha confirmado la baja del polaco este domingo después de un golpe sufrido en el encuentro ante el Villarreal y no podrá estar disponible en el envite de este martes en el Camp Nou.

Este sábado, el ariete consiguió sumar un nuevo tanto en la goleada azulgrana frente al conjunto groguet al empujar al fondo de la red un pase de la muerte de Jules Koundé generado por la gran asistencia de Pedri. Eso sí, antes, el delantero había recibido un golpe en la cara que finalmente le terminó costando ausentarse del partido ante el Atlético de Madrid.

Robert Lewandowski se ha ausentado del entrenamiento del Barcelona este domingo en el que tampoco han estado disponibles Frenkie de Jong ni el lesionado de larga duración Andreas Christensen. Sí se ha ejercitado Gavi sin saber aún cuándo podrá regresar el sevillano a los terrenos de juego. Además, Eric García será baja por sanción tras su expulsión en la ida en el Metropolitano.

Hansi Flick tendrá que variar su plan para buscar la remontada en el Barcelona-Atlético de Madrid ya que el polaco apuntaba a titular después de haber sido suplente en el último choque de LALIGA EA Sports. Ahora, el técnico alemán deberá decidir si apuesta de nuevo por Ferran Torres en punta o si innova recolocando ahí a otros jugadores como Marcus Rashford o incluso Dani Olmo, que ya ha participado anteriormente como falso 9.

Comunicado del Barça con la baja de Robert Lewandowski

El jugador del primer equipo Robert Lewandowski recibió un traumatismo en el partido de ayer ante el Villarreal. Las pruebas realizadas hoy diagnosticaron una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo. El jugador será baja para el partido del martes ante el Atlético de Madrid.