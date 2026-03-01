Jorge Morán 01 MAR 2026 - 13:37h.

Joan Laporta está viviendo una nueva vida alejado de la presidencia del FC Barcelona. Aunque sigue muy activo en su candidatura, el ex directivo ahora puede sacar su lado hincha, como se pudo comprobar durante el encuentro que se llevaron los culés frente al Villarreal.

Aunque en el campo todos los focos estaban puestos en el hat trick de Lamine Yamal, su primero con el FC Barcelona, muchas de las miradas estaban puestas en las gradas. Ahí se encontraba Laporta, como un aficionado más, integrado entre el resto de culés.

Los cánticos y la reacción de Joan Laporta

Lejos del palco y la seriedad que un presidente debe guardar ante los otros mandatarios, Laporta ha explotado durante todo el partido en el Camp Nou. El ex directivo estuvo como un aficionado más, cantando con el resto de hinchada, saltando, animando y celebrando como si fuera uno más.

Tanta era la libertad que sentía el candidato a la presidencia que incluso dejó una imagen que no gustará nada a los aficionados del Real Madrid. Durante un momento del partido ante el Villarreal, la afición del Barcelona, como suele ser habitual, comenzó a realizar cánticos contra el máximo rival.

"Madridista el que no bote", se comenzó a escuchar en las gradas del Camp Nou. Un cántico al que Joan Laporta no dudó en unirse, saltando junto a sus acompañantes y gritando al Real Madrid. Pero no sólo eso, sino que el ex presidente se dejó llevar tanto que incluso realizó dos cortes de manga hacia la hinchada blanca.

Una clara acción que muchos han entendido como una falta de respeto para el equipo presidido por Florentino Pérez. Pese a ello, muchos aficionados del Barcelona han aplaudido la reacción e incluso ha ganado más adeptos al demostrar su 'odio real' contra el Real Madrid.