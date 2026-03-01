Andrea Esteban 01 MAR 2026 - 10:29h.

El barcelonismo vuelve a soñar con otra noche histórica

Hansi Flick pone a Bernal por delante de Casadó y avisa a Lamine Yamal: "También tiene que mejorar"

La ilusión no se ha perdido en el barcelonismo pese al 0-4 encajado en la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Los seguidores culés no solo mantienen la fe en una remontada improbable, sino que apelan al espíritu de una de las noches más legendarias del club: la famosa remontada por 6-1 contra el PSG en la Champions League 2017, para alimentar sus esperanzas.

La afición cree

Las declaraciones recogidas entre aficionados antes del crucial partido de vuelta en el FC Barcelona demuestran una fe intacta en el Camp Nou: “Yo creo en la remontada, y remontaremos", “El Barça marca goles… si nos marcan nos va a costar un poco más, pero vamos a remontar.”

“Se tiene que creer siempre… también el día del PSG la gente tenía miedo, pero se ganó.” Alusión directa al 6-1 histórico que volteó un 0-4 inicial ante el Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League, cuando Sergi Roberto marcó el gol definitivo en el añadido para un global de 6-5.

Ese partido de 2017, conocido como La Remontada, es la noche de referencia de muchos culés cuando hablan de “creer hasta el final” en un resultado que parece imposible.

Otros hinchas evocan resultados concretas que pintan un escenario épico: “2-0 el descanso, 5-1 a los 90 minutos y a la prórroga.”

Y no faltó un grito directo al rival: “Yo creo en la remontada. Atleti, prepárate.”

Por qué esta fe tiene historia

La creencia de los culés en un vuelco espectacular no es casualidad. El 6-1 contra el PSG sigue siendo el mayor ejemplo en la historia reciente del club de cómo un Barça capaz de batir una desventaja de cuatro goles puede conseguir lo inimaginable, incluso ante rivales europeos de máximo nivel.

Ese triunfo desató emociones incontrolables en el Estadi y quedó grabado para generaciones como prueba de que en fútbol, “nunca se sabe”, especialmente cuando se juega en casa con el apoyo de una afición que no se rinde.