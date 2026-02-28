Andrea Esteban 28 FEB 2026 - 19:52h.

Bernal gana protagonismo por rendimiento, no solo por rotación

Lamine Yamal se rinde a Pedri y reconoce el bajón que tuvo en el Barça: "No era feliz"

Compartir







El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, analizó con claridad la victoria por 4-1 ante el Villarreal CF y dejó varios mensajes de peso: respaldo a Marc Bernal por delante de Marc Casadó, confianza en la remontada copera y un aviso directo a Lamine Yamal pese a su hat-trick.

Bernal gana la partida

Flick fue contundente al explicar la situación en el centro del campo. Marc Casadó no completó una semana limpia de entrenamientos, pero el alemán fue más allá: “Bernal está por delante, está en mejor momento. Nos da estructura con el balón… me gusta lo que veo de él”.

PUEDE INTERESARTE El golazo de Lamine Yamal en el Barça-Villarreal que levantó al Camp Nou y emocionó a su madre

Un mensaje claro sobre la jerarquía actual en la medular. Además, confirmó que Pedri apunta a titular el martes: “Nos da estructura, conserva el balón… es un caso particular”.

PUEDE INTERESARTE Tremenda discusión entre Hansi Flick y Marcelino tras una entrada a Lamine Yamal

Sobre el equipo en general, el técnico destacó la presión alta y la rapidez tras pérdida como claves del triunfo. “Hemos presionado muy bien, ganado duelos directos. Me ha gustado mucho lo que he visto”, afirmó.

Aviso a Lamine

Pese a la exhibición del joven extremo, Flick quiso mantener el foco en la evolución: “Es muy joven y debe mejorar. Tiene mucha calidad”.

El entrenador explicó que el contexto del partido ayudó al atacante: “Cuando marcas, todo es más fácil. Los rivales juegan dos o tres contra él y no siempre tiene la dinámica en el uno contra uno”.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno del FC Barcelona ante el Villarreal: un claro 10 en el Camp Nou

Eso sí, dejó claro que cuando disfruta, el equipo lo nota: “Cuando Lamine disfruta es perfecto para él y para nosotros”.

Pensando en la vuelta copera ante el Atlético, Flick fue prudente pero ambicioso: “Sabemos que no será fácil remontar, pero lucharemos”.