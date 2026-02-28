Andrea Esteban 28 FEB 2026 - 18:14h.

El Barça reafirma el liderato en casa

El golazo de Lamine Yamal en el Barça-Villarreal que levantó al Camp Nou y emocionó a su madre

El Barça de Hansi Flick vivió una completa fiesta en el Camp Nou. Tras una primera parte brillante, con Lamine Yamal marcando diferencias y adelantando a los azulgranas con dos zarpazos, el Villarreal reaccionó tras el descanso y apretó hasta recortar distancias con Gueye. Cuando peor pintaba el panorama y el Submarino olía el empate, volvió a aparecer el 10 para firmar su primer hat trick con el primer equipo. Con el Submarino ya entregado, Lewandowski puso la guinda al festín con el 4-1. Un golpe de autoridad en el momento justo para sostener tres puntos y reafirmar el liderato.

Las notas de los jugadores del Barça ante el Villarreal

Joan García (7): Intervino con un paradón a Ayoze en fuera de juego y transmitió seguridad por alto. Dudó en una salida en la acción previa al 2-1, pero respondió cuando el Villarreal apretó.

Jules Koundé (6): Alternó luces y sombras. Cortó acciones peligrosas, incluida una zancadilla táctica a Ayoze. Falló una ocasión clara en la primera mitad.

Pau Cubarsí (7): Muy atento en coberturas y anticipaciones. Sostuvo al equipo cuando el Villarreal amenazó a la contra y ayudó a mantener el orden defensivo.

Alejandro Balde (6): Sufrió en alguna pérdida comprometida, pero salvó un gol casi cantado tras una contra en la segunda parte. Incansable en el ida y vuelta.

Eric García (6): Corrector en momentos clave. Sujetó una contra peligrosa y estuvo atento para frenar a Ayoze cuando el partido se rompía.

Marc Bernal (5): Vio amarilla por cortar una transición y sufrió cuando el Villarreal aceleró tras el descanso. Intenso, aunque superado por momentos.

Dani Olmo (6): Participativo y vertical. Rozó el gol con un remate a bocajarro que salvó Luiz Júnior y probó suerte desde lejos. Fue sustituido en el segundo tiempo.

Fermín López (7): Clave en el 1-0 tras recuperar y filtrar un pase preciso a Lamine. Incisivo en la presión y con llegada desde segunda línea.

Lamine Yamal (10): Exhibición total. Doblete en la primera parte y tercer tanto en el momento más crítico para completar su primer hat trick como azulgrana. Desequilibrante, decisivo y protagonista absoluto.

Raphinha (5): Irregular. Intentó desequilibrar, pero estuvo impreciso y vio amarilla por protestar. Le faltó claridad en el último pase.

Ferran Torres (6): Generoso en desmarques y presión. Tuvo una clara tras pase de Pedri que salvó Luiz Júnior, pero no estuvo fino de cara a puerta.

Los suplentes de Hansi Flick en el Camp Nou

Pedri (8): El termómetro del equipo. Desde que entró, el Barça recuperó el control absoluto. Distribuyó con criterio y enfrió el partido cuando más ardía. Su pase perfecto a Koundé, le dió el cuarto gol al FC Barcelona.

Ronald Araújo (5): Al igual que su compañero, entró para dar vida al equipo y lo consiguió, pero sin demasiada implicación.

Robert Lewandowski (8): Impacto inmediato. Avisó con un remate alto y terminó marcando el 4-1 tras pase de Koundé, gol validado por el VAR. Fijó centrales y cerró la noche con autoridad.

