01 MAR 2026

El mundo está en vilo después de los ataques sobre Irán iniciados este sábado por Estados Unidos e Israel que han acabado con la vida del Ayatolá Khamenei y un número indeterminado de inocentes y la respuesta de la República Islámica sobre varios puntos de Oriente Medio. Una crisis que también ha trastocado al mundo del deporte y que ha afectado tanto a equipos españoles en Dubái como a los futbolistas de la liga iraní como Munir El Haddadi, que ha querido tranquilizar a sus seguidores en redes sociales.

El ariete internacional por España y por Marruecos firmó el pasado verano por el Esteghlal, uno de los dos principales equipos del país del Golfo Pérsico sin imaginar lo que iba a suceder meses después. Mientras su compañero Antonio Adán consiguió volar a España en uno de los últimos vuelos que despegaron de Teherán, el delantero no tuvo tanta suerte y tuvo que emprender viaje por carretera al igual que el otro español de la liga de Irán, Iván Sánchez.

"A ellos no les ha dado tiempo a salir. Yo tenía el vuelo a las 6:30 con destino a Turquía y ellos iban a Dubái a las 9 y ya no han podido salir. Han tenido que salir por carretera. Es verdad que no he podido hablar más con ellos porque la comunicación e internet son de mala calidad", contó Adán en RNE.

Munir tranquiliza con su situación ya fuera de Irán

Este domingo, Munir El Haddadi ha querido tranquilizar a sus seguidores con una storie en su cuenta de Instagram informando de que ya había conseguido cruzar la frontera noroeste con Turquía y está fuera de peligro: "Quiero agradecer todos los mensajes y la preocupación por mi situación en Irán. Ayer la intención era salir del país vía aérea, pero finalmente nos evacuaron del avión y no pudimos despegar".

"El club me proporcionó un coche para poder salir del país por carretera y, gracias a eso, pude cruzar la frontera sin problemas. En este momento me encuentro a salvo en Turquía y en las próximas horas llegaré a España. Gracias a todos por el cariño", escribió el futbolista nacido en El Escorial.

La del Esteghlal es la primera aventura de Munir El Haddadi fuera de España después de, a sus 30 años, haber jugado para numerosos equipos en LALIGA EA Sports. Tras formarse en las canteras del Atlético de Madrid o el Rayo Majadahonda firmó por el juvenil del Barça y, tras quedarse sin sitio en el primer equipo, arrancó un camino que le ha llevado a jugar en el Valencia, el Alavés, el Sevilla, el Getafe, Las Palmas y el Leganés hasta su marcha el verano pasado a Irán.