David Torres 28 FEB 2026 - 21:15h.

Estaban disputando un prestigioso torneo internacional

El Junior A masculino del Valencia Basket se encontraba estos días en Abu Dhabi para disputar el EuroLeague Basketball Adidas Next Generation Tournament que se celebraba del 27 de febrero al 1 de marzo. Un torneo que reúne a los mejores jugadores sub-18 del continente. El combinado taronja repite su participación por octava vez. Sin embargo, su regreso a casa está siendo en esta ocasión mucho más accidentado. Y es que, les ha pillado en la zona del último conflicto desatado en Oriente Medio. No en vano, Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido hasta el momento lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región. Hay, al menos, 201 muertos y 747 heridos en Irán, según confirmó un portavoz de la Media Luna Roja a la agencia oficial iraní ISNA. Israel ha bautizado su campaña militar como ‘Rugido de León’ y Estados Unidos como ´Furia Épica´, con el objetivo declarado de acabar con «amenazas existenciales», en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

La expedición está bien, la Euroliga suspende los partidos

La expedición, compuesta por 33 personas está en perfecto estado mientras la Euroliga, lógicamente, ha suspendido todos los partidos. "Euroleague Basketball lamenta anunciar la cancelación del torneo de clasificación de Adidas NextGen en Abu Dhabi. Dada la situación actual en la región, la situación se ha tomado para garantizar la seguridad de todos los participantes. Después de una minuciosa investigación y tras consultas con las autoridades pertinentes, se determina que la decisión más responsable es la cancelación del torneo"

El comunicado del Valencia Basket

Este ha sido el breve comunicado del Valencia Basket "Tanto nuestra expedición para el Adidas NGT (jugadores, staff, familiares y trabajadores del club) como los 4 entrenadores del club que trabajan habitualmente en Dubai, están bien, en su hotel y a la espera de poder regresar a España en cuanto el espacio aéreo lo permita", dijo el club en sus redes sociales