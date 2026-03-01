Diego Páez de Roque Madrid, 01 MAR 2026 - 13:47h.

Mourinho ha vuelto a pronunciarse sobre Prestianni

Aun con la eliminatoria entre el Real Madrid y el Benfica de Champions League resuelta y con el conjunto ya esperando al Manchester City en los cuartos de final, el incidente racista entre Prestianni y Vinicius sigue estando presente.

El último en pronunciarse acerca del caso ha sido, de nuevo, José Mourinho. El técnico portugués atendió a los medios de comunicación antes de la jornada liguera y habló sobre el incidente sin decantarse por ningún equipo. "No quiero vestir ni la camiseta blanca del Real Madrid ni la roja del Benfica”.

Mourinho, contundente con Prestianni

José Mourinho fue muy claro con sus palabras. "Si mi jugador (Prestianni) no respetó estos principios, que son míos y del Benfica, su carrera con un entrenador llamado Mourinho y en un club como el Benfica terminó", dijo tajantemente el entrenador del conjunto lisboeta.

Más tarde, el técnico portugués criticó la rapidez con la que se ha juzgado públicamente a Prestianni. "No soy un letrado, pero tampoco un ignorante. ¿La presunción de inocencia es un derecho humano o no?”.

Además, Mourinho explicó por qué siguió el partido contra el Real Madrid desde el autobús en el parking del Santiago Bernabéu. "Quedarme en el autocar es una cosa normal porque tenía cuatro pantallas y vi el partido de forma distinta. Además, quién sabe si en un futuro no puede ser como en otras modalidades donde el entrenador está en una posición distinta”.

Rotundo con su futuro

Otra de las cuestiones que se abordó en rueda de prensa fue acerca de su futuro y una posible vuelta al Real Madrid. “Cuando dijeron que el partido contra el Real Madrid era una oportunidad para que yo volviera, dejaron escapar algo importante. En esta sala dije que era posible decir no a Florentino Pérez”, dijo el entrenador.

De manera rotunda, reafirmó su compromiso con su club actual. "Fui muy objetivo. Dije que no quería ir al Real Madrid y que quería quedarme. Tengo muchos defectos, pero no soy estúpido”, mencionó José Mourinho.