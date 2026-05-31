Alberto Cercós García 31 MAY 2026 - 21:17h.

En Francia sigue la locura en las calles tras la conquista del PSG en la Champions: hay casi 800 detenidos

El PSG sigue haciendo historia y gana su segunda Champions League consecutiva ante el Arsenal

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha condenado este domingo los graves disturbios registrados en París y otras ciudades del país durante las celebraciones por la victoria del París Saint-Germain en la final de la Champions. El mandatario asegura estar "harto de las escenas de violencia inaceptables" que acompañan los festejos por el triunfo europeo del conjunto parisino. Macron realiza estas declaraciones durante la recepción oficial ofrecida al equipo y al cuerpo técnico en el Palacio del Elíseo, donde expresa su preocupación por unos incidentes que han dejado un fallecido, centenares de heridos y cientos de detenidos en toda Francia.

"Desgraciadamente, hemos visto, y no me quiero habituar a eso, escenas de violencia inaceptables en París y otras ciudades", afirma el jefe del Estado francés en sus primeras palabras ante los campeones de Europa. Macron insiste en que la violencia callejera registrada durante la noche "no es fútbol" y califica lo ocurrido de hecho "inclasificable". El presidente aprovechó además para agradecer el trabajo del ministro del Interior, Laurent Nuñez, de los prefectos y del conjunto de las fuerzas de seguridad desplegadas para contener los altercados. También ha lanzado un mensaje de firmeza al asegurar que no está dispuesto a tolerar que se repitan situaciones semejantes, después de que Francia haya vivido por segundo año consecutivo graves incidentes ligados a las celebraciones de los éxitos europeos del PSG.

Ya hay casi 800 detenidos

El balance provisional de los disturbios es especialmente grave. Una persona ha fallecido y otras dos permanecen en estado muy grave, entre ellas un joven de 17 años cuyo pronóstico vital sigue comprometido. Además, resultan heridos 57 policías y 219 participantes en los festejos, ocho de ellos de gravedad. El Ministerio del Interior informa de 780 detenciones en todo el país, una cifra un 32% superior a la registrada durante las celebraciones del año pasado. De ellas, 457 terminan en custodia policial. Solo en París se contabilizan 306 custodias, incluidas 81 de menores de edad, mientras que aproximadamente la mitad de las infracciones investigadas están relacionadas con agresiones o atentados contra agentes de las fuerzas del orden.

La Fiscalía de París detalla varios episodios de especial violencia ocurridos durante la noche. Entre ellos figura el lanzamiento de un artefacto que podría tratarse de una bomba agrícola contra dos patrullas policiales en el distrito 6 de la capital francesa. La explosión hirió a varios agentes y una policía, alcanzada por fragmentos en ocho ocasiones, tendrá que someterse a una intervención quirúrgica. Las autoridades también investigan una presunta tentativa de homicidio contra un joven en el distrito 16, así como el caso de un hombre que se arrojó al Sena y fue trasladado al hospital en estado crítico. A estos sucesos se suma el atropello de dos personas en la terraza de un bar por un vehículo cuyos ocupantes huían tras lanzar morteros contra la policía.

Los altercados no se limitan a París. Según las autoridades, una quincena de ciudades francesas registra durante la noche episodios de violencia, saqueos y robos en comercios, en una oleada de disturbios que acaba extendiéndose a más de setenta municipios. Lo que debía ser una celebración histórica para el PSG tras conquistar Europa vuelve a quedar empañado por graves incidentes en las calles francesas, una situación que reabre el debate sobre la seguridad de los grandes festejos deportivos y que lleva al propio Macron a advertir públicamente de que el éxito de un equipo no puede servir de justificación para la violencia.