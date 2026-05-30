Empieza el desmadre en París tras la Champions del PSG: cargas policiales y destrozos

Alberto Cercós García 30 MAY 2026 - 21:59h.

La victoria del PSG en la Champions deja, otra vez, una imagen muy cruda de París: altercados y mucho trabajo para la policía

Dembelé se marcha lesionado y enciende todas las alarmas a dos semanas del Mundial

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Empieza otra noche dura en París. La capital francesa va a vivir otra noche de máxima tensión. Lo que ha empezado como una celebración multitudinaria por el éxito del PSG en la Champions League está derivando en graves altercados en distintos puntos de la ciudad. Miles de aficionados se concentran en las calles para festejar el título, especialmente en los Campos Elíseos y en los alrededores del Parque de los Príncipes, mientras las fuerzas de seguridad tratan de contener los primeros episodios de violencia registrados.

En lo deportivo, el PSG acaba de revalidar el título continental tras imponerse al Arsenal en una final que se ha resulto en la tanda de penaltis después del 1-1 registrado durante los 120 minutos de juego. Kai Havertz adelantó al conjunto inglés en la primera mitad, pero Ousmane Dembélé igualó el encuentro desde el punto de penalti en la segunda parte. Tras una prórroga sin goles, el equipo parisino ha terminado imponiéndose desde los once metros y consigue un hito histórico: conquistar dos Champions seguidas, algo que ningún club lograba desde el Real Madrid de Zidedine Zidane.

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De la euforia al caos en París

La celebración, sin embargo, ha empezado a torcerse incluso antes del pitido final. A medida que avanza la noche se multiplican las imágenes de lanzamiento de objetos contra la policía, carreras por las principales avenidas y daños en el mobiliario urbano. Los agentes antidisturbios ya intervienen en varios puntos para intentar dispersar a los grupos más violentos, mientras continúan llegando miles de personas al centro de la ciudad. También se registran cortes de tráfico, problemas en el transporte y momentos de gran tensión en algunas de las zonas más concurridas de la capital francesa.

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La escena recuerda inevitablemente a lo ocurrido hace exactamente un año. Entonces, tras la primera Champions conquistada por el PSG, las calles de París ya vivieron una noche marcada por disturbios, enfrentamientos con la policía y numerosos actos vandálicos. Las autoridades francesas habían reforzado de nuevo el dispositivo de seguridad ante el temor de que la historia se repitiera, y los acontecimientos de esta noche parecen confirmar esos pronósticos. Mientras el club celebra otro título histórico sobre el césped, la ciudad vuelve a enfrentarse a una noche complicada en la que la fiesta del fútbol se mezcla con escenas de violencia, destrozos y cargas policiales.