Arda Güler y Marcos Llorente se cuelan en los premios de la Champions 25/26 con Kvaratskhelia como MVP

Alberto Cercós García 31 MAY 2026 - 18:34h.

Con la Champions ya finalizada, la competición da sus premios: Marcos Llorente entra en el once ideal

El próximo reto de Luis Enrique: igualar el histórico triplete de Champions del Real Madrid de Zidane

Compartir







Con la Champions League finalizada y con el PSG de Luis Enrique repitiendo el triunfo ganando al Arsenal en la final, llega el momento de poner las notas de final de curso. La UEFA ya se ha puesto manos a la obra y ha publicado diferentes cosas de interés: el once ideal de esta edición de la Champions, el MVP del torneo o la revelación del curso. Entre los nombres cabe destacar dos en concreto, los únicos que aparecen de LaLiga: Marcos Llorente del Atlético de Madrid y Arda Güler, del Real Madrid. Todos ellos, eso sí, están por detrás de un Khvicha Kvaratskhelia que se aúpa como el mejor de la Champions.

Marcos Llorente, en el once ideal de la Champions. Tal y como han ido publicando esta misma tarde en las diferentes redes sociales oficiales, la UEFA ya ha elegido el mejor once de la temporada. El lateral del Atlético de Madrid es la única representación de un equipo español. Y es que la alineación de gala la forman, sobre todo, jugadores del PSG y del Arsenal. Únicamente el mencionado Llorente y los jugadores del Bayern, Harry Kane y Michel Olise, rompen la hegemonía de los dos finalistas. Además, también cabe destacar la presencia nacional. Porque no solo está Llorente, bajo los palos el elegido ha sido David Raya. El once está formado por: David Raya; Marcos Llorente, Marquinhos, Gabriel, Nuno Mendes; Rice, Vitinha; Olise, Kvaratskhelia; Kane, Dembelé.

Khvicha Kvaratskhelia, el MVP de la Champions League

Khvicha Kvaratskhelia ha sido designado mejor jugador de la temporada 2025/2026 de la Champions. El extremo georgiano desempeñó un papel fundamental en la consecución del segundo título consecutivo del París Saint-Germain al anotar diez goles y dar seis asistencias a lo largo de la competición. También fue fundamental en la victoria final contra el Arsenal, al ser derribado por Cristian Mosquera, lo que derivó en un penalti que Ousmane Dembélé transformó para igualar el marcador 1-1 para el equipo de Luis Enrique.

La mejor actuación de Kvaratskhelia se produjo en la victoria por 5-4 en el partido de ida de las semifinales contra el Bayern, cuando marcó un gol con efecto para igualar el marcador 1-1 antes de anotar con un potente disparo en la segunda parte para completar un doblete.

Y Arda Güler, la revelación de la temporada

Por su parte, Arda Güler ha sido nombrado jugador revelación de la temporada, un premio que "sirve para reconocer a los jugadores jóvenes que disfrutan de una temporada de explosión en la Champions League". El Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA considera que "el jugador de 21 años dio un salto de calidad significativo en la temporada 2025/26".

"En el caso de Arda Güler, ofreció una actuación decisiva en la victoria del Real Madrid contra la Juventus en la fase liga en octubre, lo que le valió el premio al Jugador del Partido esa noche por el control y la creatividad que aportó al centro del campo de su equipo", señala la UEFA. El internacional turco finalizó la campaña con cuatro asistencias, además de sus dos primeros goles en Champions, ambos marcados en el partido de vuelta de los cuartos de final entre el Real Madrid y el Bayern.