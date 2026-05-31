Andrea Esteban 31 MAY 2026 - 17:08h.

Lamine asegura que ha soñado "mil veces" con levantar la Copa del Mundo

Lamine Yamal desvela el récord que quiere romper en el Mundial para 'fastidiar' a Gavi

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La selección española ya está en modo Mundial y la gran estrella del primer entrenamiento abierto al público fue, cómo no, Lamine Yamal. El extremo del Barça fue el jugador más aclamado por los aficionados en Las Rozas pese a completar solo una parte de la sesión con el grupo. Mientras España espera también la evolución de Nico Williams, otro de los futbolistas tocados físicamente, el joven talento azulgrana confesó que todavía le cuesta creer que vaya a disputar una Copa del Mundo apenas cuatro años después de jugar con sus amigos en Rocafonda.

Lamine Yamal ilusiona a España mientras Nico Williams sigue pendiente

La gran noticia para Luis de la Fuente fue volver a ver a Lamine sobre el césped tras la lesión muscular sufrida en el tramo final de temporada con el Barça.

El futbolista reconoció que pasó momentos de incertidumbre al conocer el alcance de las molestias: "Estaba rezando por dentro porque no fuera nada. Tenía miedo de que fuera grave y sobre todo de recaer y perderme el Mundial".

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Pese a ello, transmite optimismo de cara al debut de España: "Por fin ha llegado el momento. Desde que acabó la Eurocopa todos pensábamos en que llegara este día".

Mientras tanto, la selección también permanece pendiente de Nico Williams, que continúa recuperándose de sus problemas físicos y cuyo estado será evaluado día a día para intentar llegar en las mejores condiciones posibles al inicio del torneo.

De Rocafonda al Mundial en solo cuatro años

Una de las reflexiones más llamativas de Lamine Yamal llegó al recordar lo rápido que ha cambiado su vida: "En mi mente es como si llevara diez años jugando al fútbol, pero en verdad llevo tres años y hace cuatro estaba jugando con ellos en el poli".

El atacante reconoció que sigue imaginándose levantando la Copa del Mundo, algo que ya soñaba cuando jugaba en su barrio: "Mil veces. El Mundial es lo más grande que tiene el fútbol".

También confesó que la presión no le incomoda y que incluso le ayuda a rendir mejor: "Cuando tu exigencia es más alta, subes tu nivel. Me gusta que sea así, me lo tomo como un reto".

Además, explicó que lo único que echa de menos de su vida anterior es poder caminar de forma anónima: "Pagaría muchísimo por poder ir a tomar algo tranquilo o pasear sin que nadie me conociera".