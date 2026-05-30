David Torres 30 MAY 2026 - 09:01h.

El campo colgado de Bugarra que la DANA arrasó y su Valencia CF, los desvelos de Salva Gomar: "Hemos sufrido"

"Tenemos solo dos jugadores valencianos con la selección, pero hay clubs que ninguno"

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ValenciaSalva Gomar ha sido oficialmente proclamado presidente de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana para el periodo 2026-2030. Miembro de la Federación Española, ha atendido a ElDesmarque para analizar la situación del fútbol valenciano. Pero en su charla, lógicamente, también ha habido tiempo para analizar el papel de la Selección española, la salud del fútbol valenciano y echar un ojo a su querido Valencia CF, club del que es fiel seguidor o sufridor. Pero claro, el calendario manda y, lo más inmediato, es el Mundial de Estados Unidos que empieza este mes de junio y para el que Salva Gomar cree que España es favorita.

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En clave selección, ¿Es frustrante para el presidente de la valenciana que haya solo dos valencianos como Ferran Torres y Álex Grimaldo? Se han caído Soler, Mosquera... Javi Guerra...

Bueno, pero hay algunos también que son acogidos nuestros, como Yeremy Pino. No sé, si contamos así, pues sí, tenía que haber más valencianos, pero si contamos que también hay otros clubes que no tienen ninguno (se refiere al Real Madrid), pues tampoco es para quejarse... Son los que tocan, es la selección de España, hay que apoyarla para que sea campeona del mundo

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¿Qué papel crees que va a hacer en el Mundial?

Te diría que campeones, pero por números, porque des pués hay que jugar cada partido y jugar un Mundial es muy difícil. Un Mundial que, encima, este año tiene 104 partidos, eso son muchos. Así que lo dejo en que creo que hará buen papel.

Di tres selecciones favoritas para ganar el Mundial, a parte de España.

(Piensa) Bueno... España, luego España también y, España también. (Dice entre risas) El resto no veo otra.

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La clave para ser sede del Mundial con el Nou Mestalla

Pensando no en este mundial, sino el siguiente, en el de 2030 cómo ve el Nou Mestalla y la candidatura de Valencia ¿Lo ve hecho? ¿Cuál es la última hora?

La última hora es que hay que esperar a que termine el Mundial de este verano y, a partir de octubre o noviembre, vendrá ya FIFA aquí y es la que al final tiene que decidir cuáles son las sedes definitivas.

Es un gran éxito de muchos, de los que habéis estado en la candidatura, tú, la Generalitat, el club, el ayuntamiento. ¿De quién te acuerdas ahora que parece que ya está conseguido ser sede? Porque ha sido un camino duro para llegar a este punto...

Cuidado, no nos han nombrado aún. Cuando se nombre, entonces veremos que ese esfuerzo que hemos hecho entre todos, ha valido la pena. La clave ha sido que, desde el inicio, desde que nos dijeron que no éramos sede, nos pusimos a trabajar para serlo y intentaremos conseguirlo. Cuando lo logremos hay que acordarse de la Comunidad Valenciana, de nada más. Son los que ganamos.